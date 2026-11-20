El presidente Javier Milei no participará este viernes del encuentro de polo previsto en Cañuelas, que fue postergado por cuestiones climáticas. Así lo informó la agenda presidencial en un breve comunicado. La actividad estaba programada para las 11 y era uno de los compromisos centrales del día para el jefe de Estado.

Del encuentro iban a participar también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el polista Adolfo Cambiaso, figura del polo argentino y mundial. Según la comunicación oficial, la actividad formaba parte de la conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Por ahora no hay fecha alternativa: el Gobierno indicó que la reprogramación “se informará una vez confirmada”.

Javier Milei encabezó un acto contra el antisemitismo tras ser distinguido por la AMIA

El aniversario estadounidense ya había reunido al Presidente con la representación diplomática de Washington en Buenos Aires. A fines de junio, Milei asistió a la recepción que organizó la embajada en el Palacio Bosch, donde la representación diplomática de Estados Unidos celebró los 250 años de la independencia norteamericana con un acto anticipado por el 4 de julio. En esa ocasión, Milei se convirtió en el primer presidente argentino en asistir a la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos en la embajada.

Las actividades por el aniversario no terminaron en julio. En aquella recepción, el embajador Peter Lamelas explicó que la sede diplomática celebra “todo este año ‘Freedom 250’: una celebración de los 250 años de independencia de los Estados Unidos”. En ese marco, la embajada organizó también un festival abierto al público frente al Planetario, con show de drones, música en vivo y actividades gratuitas.

El encuentro en Cañuelas se suma a una serie de gestos con los que el Gobierno buscó mostrar su cercanía con la administración de Donald Trump, uno de los ejes de la política exterior de Milei. Sin embargo, el Presidente no viajó a Washington para el acto central del 4 de julio: no participó de los actos oficiales por el aniversario de la independencia, encabezados por Trump, y en cambio publicó un mensaje en redes sociales en el que destacó a Estados Unidos como modelo de libertad.

MC