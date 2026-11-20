En el programa Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el diputado nacional y presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, trazó un panorama detallado de la coyuntura política y económica de la Argentina. A lo largo de la entrevista con Jorge Fontevecchia, el dirigente examinó el reordenamiento del peronismo de cara a los próximos comicios, el impacto de una eventual eliminación de las elecciones primarias (PASO) y la necesidad de construir una propuesta programática orientada a la producción y el empleo. Asimismo, el exsenador y excandidato a vicepresidente advirtió sobre los riesgos de la fragmentación opositora frente al oficialismo y expresó su preocupación por la pérdida de identidad del PRO tras su acercamiento a La Libertad Avanza.

Miguel Ángel Pichetto es abogado y dirigente político de extensa trayectoria que actualmente se desempeña como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires para el período 2023-2027. Preside el bloque Encuentro Federal de la Cámara de Diputados, además de liderar el Partido de Encuentro Republicano Federal. Fue senador de la Nación Argentina por la provincia de Río Negro desde 2001 hasta 2019 por el Partido Justicialista y jefe de la bancada peronista en el Senado durante 17 años.

O sea, fue jefe de la bancada peronista de 17 años, más todo lo anterior. Nadie tiene más credenciales para ser el termómetro de cómo está el peronismo. Así que te pido Miguel Ángel, un estado del arte. ¿Cómo está el peronismo y qué pasó allí en San Fernando? ¿Qué está pasando?

San Fernando tiene un valor simbólico. Aparecieron figuras interesantes como el exgobernador de San Juan, el exgobernador de Santiago del Estero, Sergio Massa, muchos intendentes del conurbano, dirigentes como Juan Manuel Urtubey del peronismo federal. Y presencia también de figuras vinculados fuertemente con Cristina Fernández y con La Cámpora estaba la intendente de Quilmes, estaba un dirigente importante del camporismo como Tignanelli, estaba el senador Recalde. Son datos que indican la necesidad de consolidar un espacio de discusión de cara a una candidatura que está instalada del otro lado dentro del peronismo también, que es la figura del gobernador. Me parece que son movimientos lógicos de un partido gravitante en la vida pública argentina que tiene que definir el principal problema de un partido cuando va a elecciones: el liderazgo. Y hay que hacerlo hoy y ya estamos frente casi a hechos consumados porque va camino a desaparecer la primaria. La elección primaria, la participación, digamos, en la primaria para elegir candidatos y bueno, el peronismo se encuentra frente al desafío del consenso o de una elección interna partidaria.

¿Y qué crees que va a pasar entre las dos alternativas? ¿Qué te imaginas?

Yo creo que va a haber un intento por el consenso. La búsqueda de acuerdo. Yo creo en el valor de la política y del diálogo. Y también te digo lo que en otras oportunidades te dije y te comenté aquí en este programa que siempre tenés la voluntad de invitarme y reflexionar y te agradezco. Creo que vamos a un escenario de fuerte polarización en Argentina que repite modelos de Latinoamérica. Y por un lado va a estar el gobierno y por el otro lado va a estar el gobierno con aliados, y el peronismo y el antiperonismo, digamos las dos, como dice un amigo común y también un periodista que respeto Ignacio Zuleta. Ignacio habla siempre de las familias, digamos del voto de la familia del antiperonismo y del peronismo. Bueno, me parece que este es el escenario en el que nos vamos a encontrar. El Gobierno estaba preocupado por las primarias. Estaba preocupado por la incertidumbre del resultado electoral, porque el gobierno viene en caída, la falta de dólares que la falta de dólares, aumento del riesgo país, pérdida de confianza en el mercado internacional. Y el otro dato es que el resultado de la primaria en agosto podía incidir definitivamente impactar de plano en la propuesta económica, una propuesta económica en la que algunos mentores o algunas personas que incluso con larga trayectoria en el plano económico, alentaron y aprobaron y apoyaron incluso algunos hasta fueron padres intelectuales del modelo de la estabilidad con el colling peg del primer año. Se han replegado, se han retirado. La disputa con Cavallo casi ofensiva por parte del presidente, es otro dato más. Cavallo qué dice: el tipo de cambio no es competitivo, pero Cavallo dice, pero no es necesario hablar de devaluación, es imprescindible levantar los cepos para que el mercado defina el precio. Bueno, el problema es que este tipo de cambio no es competitivo porque el objetivo del gobierno únicamente es mostrar como bandera el año que viene que la inflación bajó. Te diría que no lo están logrando del todo, 2,2 por mes o 2 puntos en una inflación de 36 puntos en un país medianamente razonable, no es un buen dato.

¿Sentís que Sergio Massa va a ser candidato o sherpa?

Sergio Massa es un hombre de la política argentina con una... Si hay algo para reconocerle su resiliencia a la frustración, un tema interesante desde el punto de vista de la voluntad. Y que del fracaso reconstruye y vuelva a insistir, algo que en Latinoamérica podríamos mirarlo a Lula como el antecedente que fue tres veces candidato perdido en la cuarta fue presidente. Esa voluntad es indeclinable por parte de Massa. Yo creo que él quiere ser candidato. Seguramente evaluará el proceso también de adhesión de la sociedad. Hay un tiempo. Fíjate que la eliminación de la primaria lo que implica es la postergación de las candidaturas 90 días antes del mes de octubre del 22 de octubre, la fecha probable 22, 24 de octubre, el tercer domingo de octubre. Por lo tanto, hay un tiempo más largo.

¿Beneficia o perjudica electoralmente al peronismo y al gobierno a cualquiera de estas dos familias usando lo de Zuleta que haya o que no haya PASO?

El gobierno lo beneficia. Si no, no lo hubiera buscado con tanto...

Me refiero electoralmente, pues puede ser que el gobierno lo necesite financieramente, porque si 2 meses se le adelanta la fuga de divisas necesita el doble de cantidad de dólares

Electoralmente también porque el único candidato del gobierno es MileiPor lo tanto, Milei no iba a ir a ningún paso con nadie más allá de la voluntad también indeclinable de otro actor político en Argentina, que es Patricia Bullrich, que quiere ser desde siempre. Su objetivo es ser candidata a presidente, pero al gobierno le lo beneficia, lo complica más a la oposición, a la oposición la obliga también a buscar entendimientos o la alternativa de una interna que tiene su historial en el Menem-Cafiero del año 88.

Ahí quería preguntarte.También hay otro antecedente. Porque yo creo que ahí Cafiero fue un señor que reconoció como esos grandes políticos de otra época...

Y lo acompañó a Menem.

Exactamente.

En la primera etapa.

Y uno podría marcar que hay otra experiencia, la de 2011 con Duhalde-Rodríguez Saá, que llevó en adelante una interna, que fue un desastre porque nadie le reconocía al otro dónde se votaba uno ponía el lugar de votar en un lado, uno no participó en...

la otra mala experiencia podríamos mencionarla en la interna de la provincia de Buenos Aires entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández. Donde el gobierno, digamos, teniendo el poder habilitó esa interna que me parece que fue letal y que fue finalmente la que permitió que Mauricio Macri ganara la elección, porque si fue una elección anticipada a la presidencial. Y el triunfo de María Eugenia Vidal, indudablemente que le dio un aval muy fuerte a la candidatura presidencial.

Ahora mi pregunta es ¿por alguna razón hoy los partidos no están en condiciones de hacer una primaria?

¿Una elección interna? Sí, se pueden hacer. Lógicamente que hay que mover una estructura de recursos, pero es totalmente posible, como lo fue en el 88, es posible.

Por eso me preguntas la última vez fue en el 88...

La gran interna en distrito único en toda la Argentina. Para elegir presidente para elegir la fórmula presidencial, porque Menem fue con Duhalde y Cafiero fue con De la Sota.Hay que recordar la historia de la Argentina. Esa gran interna que movió un número extraordinario de votantes se pudo llevar adelante, se hizo limpiamente. Como vos decís, hubo un reconocimiento del resultado.Ganó un hombre del interior que era Carlos Menem. Hubo un esfuerzo y un sacrificio muy grande de ambos, fundamentalmente de Menem, que tenía una actitud también. La voluntad, lo indeclinable de Menem del destino. De la búsqueda desesperada del destino. Algunos subestiman a Menem en términos del proceso anterior a su candidatura. Pero hay que recordar que Carlos Menem es el hombre que lo despide a Perón en representación de los gobernadores en el Congreso el día del velatorio. Era el gobernador joven que los demás gobernadores con más historia y con más experiencia, lo eligen para hablar en representación de todos los gobernadores. Habla Menem y habla Balbín. Eso nadie lo menciona.

Es verdad.

Pero había en Menem una vocación y una voluntad también extraordinaria de ser. Y bueno, eso es lo que me parece que tiene que aparecer también. Y hay que armar un programa, Jorge. La oposición tiene que armar un programa y el programa no está tan lejos de la realidad de la gente. Antes que empezáramos, estábamos hablando de la caída de La Campagnola en Mar del Plata. Tal vez en términos numéricos, 200 trabajadores. No es un número relevante, pero tiene una simbología.

Porque si Arcor, una empresa que exporta 70 países, que evidentemente es una empresa competitiva, no es lo mismo que sea una PyME.

La emprea Arcor. Y además, en la Argentina es todo chino, todo chino.Yo lo vengo diciendo acá el atún que va a venir ahora enlatado viene de China y está en la misma nota de la caída de La Campagnola en Mar del Plata.

Sí, si se pesca en el Atlántico argentino, se lleva a China.

Y se va a enlatar en China con trabajadores chinos. Y esto está pasando con los autos donde hay pérdida de empleo en la cadena de producción de los autos que se fabrican en la Argentina está pasando con toda la industria nacional. Textil, zapato, todo, todo está liquidado y no hay nadie que atine a reaccionar.

Miguel Ángel. ¿No crees que hay un riesgo y no necesariamente cuando digo hay un riesgo, lo estoy planteando como una amenaza, sino que hay un riesgo de que en lugar de ser una polarización de dos que junte a todas las familias, cada familia se divida en dos y haya una polarización de cuatro, para decirlo de alguna manera?

Es una hipótesis, puede ser. A ver, el gobernador de la provincia de Buenos Aires se armó un partido, se llama Derecho al Futuro. Si lo tendríamos que ubicar, digamos, en una visión es un peronismo más vinculado con la internacional socialista, con incluso con las gestualidades que el propio gobernador ha hecho en reuniones que ha tenido con Sánchez y... Pero bueno, me parece que es un escenario. No veo, no veo que...

¿Vos hay un peronismo de centro derecha, uno de centro izquierda y que el gobernador representa a la centro izquierda y que el gobernador respresenta la centro izquierda y Massa la centro derecha?

Hay marcos de debate ideológico que el peronismo debería evitar porque el sesgo ideológico me parece que te chica, si el peronismo se para en un centro nacional productivo, con una visión capitalista, con una mirada dirigida a la industria, con una mirada a la recuperación del mundo del trabajo. Es una bandera que tiene poco flanco para que te entren. Ahora, si vos entras en una disputa de marco ideológico, no creo que sea conveniente, el centro derecha, la centro izquierda. Yo no la veo.

Kicillof define sobre las PASO bonaerenses, mientras Massa exige unidad anti-Milei y Máximo habla de un frente "patriótico"

Cuando miras el Partido Republicano perdiendo las elecciones como nunca. O sea, para dar dimensión, perdió Trump como perdió Nixon después del Watergate, o sea, la mayor derrota del partido con el aún con el Watergate, cuando después con los efectos posteriores me estoy refiriendo a las de medio término después de que le reelecto, no comienza recién ahí, pero tiene que renunciar y después termina incluso teniendo que renunciar. Y cuando ves el Partido Demócrata norteamericano que se corre a la izquierda...

Hay un sector que está vinculado con Bernie Sanders, que expresa una mirada más de izquierda.

Ese sector ha crecido bastante.

Hay figuras nuevas como Talarico, digamos, hay figuras que han aparecido.Talarico es una figura de 40 años, 50 años, emergen líderes interesantes en el Partido Demócrata. Pero no van a tener un centro ideológico en la izquierda, porque eso también los achica electoralmente, me parece... De todas maneras....

O sea, ves a Sergio Massa presidente.

El fracaso de Trump tiene que ver con la falta de humanidad.

Pero decís que tiene que ir correrse al centro, al centro, el centro. Por lo tanto, digo por carácter transitivo no sería Kicillof.

No, el gobernador puede hacerlo también. Tiene que hacer gestualidades. Tiene que construir un mensaje, tiene que construir un armado más plural, menos cerrado.

¿Puede? ¿Su naturaleza se lo permite?

¿Cómo no va a pode? Ahora. el peronismo federal, el sector que yo pertenecí junto con Schiaretti indudablemente que tiene una mayor afinidad con esta visión del centro.

Y Massa también.

Exactamente

Entonces digo a tu juicio, la discusión es el peronismo para ganar tiene que correrse al centro.

Correrse al centro.Tiene que tener una mirada capitalista, inteligente, un programa productivo de crecimiento, un programa.. recuperar lo humano también recuperar la relación con los que menos tienen con los más desamparados. Yo sabes que soy un agnóstico...

Te iba a decier, vos fuiste crítico de la Iglesia.

Y soy crítico de la institución.

¿Qué te pasó con este Papa cuando vino?

Yo lo vi por televisión y mantuve un silencio respetuoso. Me pareció una figura muy interesante, Prevost. Primero que vino con un nivel de información armado por el Episcopal y la Iglesia Argentina, con alta precisión de relojería. Ninguno de los discursos que dio dejó de leerlos.¿Qué quiere decir? Que para cada evento había un mensaje que estaba previamente preparado. Mensaje de la doctrina social de la economía como un bien común en beneficio del hombre. Esas fueron palabras ya dichas, casi te diría repetidas la mirada piadosa frente a este tema.

¿Pero por qué? ¿Eso qué es?

Ahora, este tema va a ser central en la Argentina y nadie vota a aquellos que le han hecho perder un nivel de vida a la gente.

¿Crees que Milei no va a ser reelecto?

Para mí no va a ser reelecto. Creo que es del espacio es el más competitivo porque además es la figura del presidente. Pero no, no creo que tenga destino de reelección porque ha provocado un gran daño a los sectores de la clase media y a los sectores del mundo del trabajo. Por lo tanto, no tiene reelección. Ahora bien, el peronismo tiene que presentar una alternativa, una alternativa inteligente, preparada para gobernar. No puede volver a improvisar, no puede tener contradicciones de tipo, digamos, el ejercicio.

¿Cómo la ves resolviéndose? porque yo no me imagino al gobernador de Buenos Aires a este punto habiendo creado el movimiento Derecho al Futuro, no pudiendo ser reelecto, no intentando competir para ser precandidato a presidente.

Pero a ver, repito, me parece que puede ser un proceso interno que indudablemente al que surja el electo de ese proceso interno, volvemos al ejemplo de Menem-Cafiero lo consolida, lo ratifica, moviliza al partido...

Incorporar parte del otro, en el arte de la guerra el vencedor incorpora al vencido, no lo destruye.

Fijate el dato histótico, pero hay otro dato mucho más significativo. Carlos Menem incorpora para el ejercicio del poder y del gobierno a muchos cuadros del sector de Cafiero diría muchos, mucho más que del sector que lo acompañó originariamente en el proceso.

Además había cuadros más preparados.

Pero sin duda. El armado del gabinete de Menem tenía valores propios y figuras importantes. Tanto en la política internacional con Di Tella con Cavallo primero Cavallo como Canciller, después como ministro de Economía.

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Entonces imaginas que podría ser Kicillof en la medida en que hubiese un acuerdo de compartir espacios de poder entre los distintos, las distintas familias del peronismo.

Por supuesto, previo a un proceso interno que puede resolver el tema del liderazgo. Cuando vos tenés el líder instalado previamente es muy fácil para una organización política, porque si vos volvés al análisis de Brasil, nadie discutía el liderazgo de Lula y Lula qué hizo? Fue al encuentro de Fernando Henrique, fue al encuentro de Alckmin, que lo acompañó de vicepresidente, fue al encuentro de los industriales de San Pablo.

¿Acá sería sumar a Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo?

Es una figura interesante. Hay que ver cómo se desarrolla el proceso político en la ciudad, pero indudablemente que ampliar la base de sustentación me parece interesante.

¿Qué posibilidades le asignas a que haya una interna y cuál a que se resuelva por un acuerdo?

Yo creo que los dos caminos están abiertos.

¿Cuál le ves más posibilidades de los dos? ¿Crees que igual hay posibilidad de que tanto una cosa como la otra le asigna más a uno que a otro?

Y bueno, también depende mucho de las decisiones personales de los que tienen más posibilidades de construir ese liderazgo.

O sea concretamente de Kicillof y de Massa.

Exactamente.

Y también una figura que hoy sigue siendo extremadamente gravitante desde el encierro y desde el silencio. Si le damos algo de entidad a las encuestas con toda la relatividad que esto tiene todas marcan una gravitación impresionante desde el punto de vista de la figura política. ¿Por qué? Y porque indudablemente ese liderazgo está construido sobre la base de 2 presidencias sobre políticas que la gente la lleva a analizar el pasado reciente los últimos 20 años. Y te digo que vos te encontrás con mucha gente que te dice cuidado, estábamos mejor, la plata no alcanzaba para llegar a fin de mes, podíamos tener algunos gustos, el nivel del empleo, había subsidio para la para los servicios públicos. Hoy está todo volando hoy todo todos los meses te ajustan el impacto de la tarifa pública sobre el poder adquisitivo de trabajadores es casi el 20%, 30%. Antes era el 4 o el 5.

Vos decís: Milei no va a ser reelecto y el presidente va a ser peronista.

Sin duda, y el modelo es un modelo de polarización. Los cuatro sectores, puede darse, pero me parece que el peronismo se debilita. Incluso puede abrir la puerta para que sean tres sectores para que sean 3 gane en primera vuelta Milei. Sería un error político grave, grave.

¿Qué le aconsejarías a estos dos a Massa y a Kicillof?

En primer lugar, agotar toda la vía de diálogo para arribar a un mecanismo de consenso. Y de construir la mejor alternativa para que el peronismo pueda ganar y un programa político económico serio. No asustar, tener previsión, los dirigentes más importantes deberían viajar a Nueva York, a Washington, interactuar. Ha habido un evento internacional hoy. Casi te diría que es un acto tanto de Putin como de Jinping para fortalecerlo a Trump frente a la derrota electoral. Tiene un significado y fíjate el título que le buscaron, no tratar de garantizar la paz.Interesante, interesante cuando siguen volando la bomba. Sí, pero de todas maneras a mí me parece que el vínculo americano, la inserción en Occidente, la reconstrucción del diálogo bilateral con Brasil. A mí me parece que la política internacional también hay que mostrar la cuál es tu orientación. ¿Cómo te vas a parar con China? Yo tengo una visión pragmática de la política y de la economía. No, no estoy hablando de romper con China. Ahora China tiene que dejar de invadirnos con todas las cosas que produce porque de lo contrario destruye nuestro mundo laboral, destruye nuestro mundo del trabajo y nuestra industria. Entonces algunas cosas vos le tenés que poner un control, un nuevo acuerdo, una nueva formulación. A ver, hay algunos muchachos hacen negocios con los autos chinos importados. Abren grandes concesionarias en la avenida Libertador. Son 2 o 3, no voy a nombrarlos, no tengo temas personales. Ellos tienen grandes ganancias y el mundo del trabajo pierde porque los tipos no vienen a poner las plantas acá. Los chinos no vienen a poner las plantas acá y hacerlo como en Brasil.

Una pregunta final, no quiero dejar de hacerla. Vos hablás de la polarización, fuiste candidato a vicepresidente de Mauricio Macri ¿Cambiemos se murió y el PRO se fue a la derecha y eso te dejó fuera de ellos?

No. A mí lo que me deja fuera del marco de... A ver, yo tuve una visión. Nunca, nunca me gustó el proyecto de Milei. Desde el primer día. Lo tengo claro, y creo que el acercamiento del PRO Milei lo diluye como partido democrático. Si había un partido del centro democrático centro derecha democrático en la Argentina, equivalente a lo que hoy es el Partido Popular en España, que puede ser el nuevo gobierno. Me parece que era el PRO el PRO cediendo posiciones y integrándose en la alianza con Milei se diluye, se pierde, se achica y deja de ser un partido nacional. Me dicen que Mauricio Macri va a presentar un documental de su tarea de gobierno y de la campaña electoral, que fue extraordinaria la campaña electoral y que yo lo viví con una gran responsabilidad. Y te digo en lo personal no tengo más que reconocimiento hacia él. Yo tengo una relación de respeto por Mauricio Macri y para mí es una tragedia la pérdida del centro democrático o centro derecha democrático.

Ahí va mi pregunta.

Pero bueno, vamos a ver que dicen que el 1 de diciembre hay una presentación. Me parece que todavía hay tiempo

¿Hay alguna posibilidad que no vaya con La Libertad Avanza?

El problema sigue siendo la ciudad de Buenos Aires, donde hay un interés directo y concreto del PRO de mantener la gobernabilidad de esta ciudad, pero me parece que en el camino se pierde una entidad nacional o se debilita la entidad nacional.

Miguel Ángel, muchas gracias. Un gusto verte y vamos a repetir esto más a menudo.

Gracias a vos por invitarme y felicitarte por el diario de papel. El esfuerzo que significa sacar el diario todos los días. Muchas gracias.

Estamos muy orgullosos, muy orgullosos. Muchas gracias. Un gusto verte.





MEG