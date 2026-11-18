El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey analizó el escenario político del peronismo, las posibilidades de construir una alternativa electoral frente al gobierno de Javier Milei y el debate sobre los mecanismos para definir una candidatura presidencial. Tras participar del encuentro de dirigentes peronistas convocado en San Fernando, sostuvo que la oposición debe recuperar la participación como herramienta para acercarse a la sociedad y advirtió sobre las diferencias internas que atraviesan al espacio.

En diálogo con Jorge Fontevecchia, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Urtubey defendió la realización de internas para resolver las candidaturas y consideró que la diversidad de propuestas puede fortalecer una futura unidad. Además, se refirió al vínculo con los gobernadores de origen peronista que hoy mantienen distancia del espacio y lanzó una definición sobre quienes acompañan la gestión libertaria: “Hay gobernadores que se autoperciben peronistas, pero son mucho más liberales que peronistas”.

Juan Manuel Urtubey es abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires, docente y dirigente político, Juan Manuel Urtubey se desempeñó como gobernador de la provincia de Salta durante tres mandatos consecutivos, entre 2007 y 2019. También ejerció como diputado provincial, convencional constituyente y ocupó una banca como diputado de la Nación entre 1990 y 2007, donde presidió comisiones clave como Asuntos Constitucionales y el bloque Justicialista. A la par de su carrera política, ha estado fuertemente vinculado a la enseñanza superior y se desempeña como profesor universitario. Además, es máster en Gestión y Dirección de Empresas. Fundó y dirige una consultora de negocios y empresas junto a Carlos Parodi.

Muy buenos días. Un gusto hablar con vos. Jorge Fontevecchia te saluda. Quizás llegaste a escuchar parte de la conversación con Kelly Olmos. Ayer, Teresa García nos decía que creía que no iba a haber necesidad de una interna y que se iba a acordar la candidatura de quien representa al peronismo, sin necesidad de una interna. Kelly recién decía que recomendaba, desde su perspectiva, que así se produjese. Vos, que estuviste ayer en el encuentro de San Fernando, ¿cómo creés que se va a terminar resolviendo el tema y si tenés preferencia por alguna de las dos formas?

Mirá, yo tengo un tema casi dogmático: creo que la participación cura la democracia. Uno de los problemas serios que tiene la política argentina, y particularmente el peronismo, es que se ha ido distanciando de la gente producto de tomar demasiadas decisiones en forma autónoma, entre comillas, desde la dirigencia, sin consultarle a la gente. Para mí, uno de los temas que hoy está buscando el Gobierno nacional a través de la eliminación no solo de las PASO, porque detrás de la eliminación de las PASO también está planteando la eliminación del financiamiento público de campañas, es que está siendo mucho más difuso el esquema de control del financiamiento privado. O sea, que en los hechos se está trabajando hacia la privatización del proceso electoral. Es un camino peligroso de ir llevando el voto cada vez más a que sea optativo, obviamente no se lo puede hacer porque la Constitución dice lo contrario, pero la tendencia es a que vote la menor cantidad de gente. Un proceso de exclusión social y económico como este gobierno necesita eso. Nosotros, como oposición, debemos impulsar la participación masiva de la gente. Yo creo que, si se lograra hoy, parece difícil que siga vigente la ley de PASO, sería una buena iniciativa. Más allá de que en definitiva alguna vez en el pasado se la haya usado mal, bueno, hay que hacer las cosas bien. Segundo, si no hubiese PASO, me parece que nosotros vamos a tener que encontrar un mecanismo para no restringir la participación y la vocación de participación de dirigentes y de candidatos. ¿Por qué? Porque me parece que cuanto más diversa sea nuestra oferta, mucho más fuerte va a ser la unidad cuando la logremos. Si vos me preguntás a mí una preferencia, siempre me va a gustar más una elección. Si es PASO, es PASO; si no es obligatoria y es primaria abierta y simultánea, está bien. Y si no es ni una cosa ni la otra, habrá que plantear una interna, como otras veces se hizo, más allá de la ley general. Personalmente, siempre voy a sostener que la participación es lo que nos va a acercar a la gente, que es el problema de hoy.

Manuel, ¿y qué pasó ayer? Cuando digo qué pasó, me refiero a qué creés que pasó, qué significa, qué es lo que realmente estaba pasando.

Para mí, lo que estamos empezando a ver en actos como el de ayer y en algunas otras iniciativas que están pasando es un acto de responsabilidad política y moral de dirigentes que tienen la obligación de construir una opción que permita a los argentinos liberarse de esta agenda de Milei. Entonces, no es algo virtuoso, es un imperativo ético: o nosotros somos capaces de construir una opción o no le servimos absolutamente para nada a la gente. Lo de ayer es una buena muestra de que el peronismo empieza a caminar. Ya lo estamos haciendo en distintos ámbitos y en distintos lugares de la Argentina, pero en el entendimiento de que desde nuestra diversidad podemos construir una unidad vibrante. La unidad no va a ser uniformidad. Naturalmente, hay distintos sectores del peronismo que, como decía recién, pueden y deben competir en un proceso interno, pero tenemos que ser claros: el árbol no nos tiene que tapar el bosque. Ayer empezamos a ver pequeños procesos en los que vamos entendiendo que debemos trabajar un poco más juntos.

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Kelly nos decía que no se había invitado a ninguno de los gobernadores en ejercicio. Por eso tampoco estaba invitado Kicillof ni tampoco estaba invitado el gobernador de Salta, de tu provincia. ¿Cómo imaginás que va a terminar produciéndose el acercamiento a los gobernadores de origen peronista que hoy no están en el peronismo o a aquellos que están con un pie adentro y un pie afuera?

Mirá, va a depender de dónde se sientan mejor representados. Lo que estoy viendo es que hay gobernadores que tienen origen en el peronismo o una historia peronista. En el caso de mi provincia, el gobernador se reivindica como no peronista, digamos. Pero, independientemente de eso, el planteo es que hay gobernadores y dirigentes que se sienten cómodos con la gestión de Milei porque, en alguna medida, la agenda de un Estado ausente, la agenda de menor exigencia en términos de prestación de servicios públicos y demás, va en sintonía con lo que algunos piensan. El peronismo se debe desde hace mucho tiempo una fuerte rediscusión doctrinaria, en donde en nombre del peronismo se hicieron cualquier cosa, hasta enormes barbaridades. Entonces, en ese marco, no nos tiene que sorprender que haya gente que se pueda autopercibir peronista, pero que en realidad es mucho más liberal que peronista. Bueno, eso me parece que el año que viene va a quedar muy claro.

Juan Manuel, y por último, ayer, al ser el Frente Renovador quien convocaba y al estar Sergio Massa sentado en el centro, junto a dirigentes que encabezan distintas áreas tanto de La Cámpora como del campo peronista, quedó de alguna manera explícito que Massa es el líder de todo ese otro sector que no es Kicillof?

Yo no lo veo tan así. Lo que sí veo es que claramente hay dirigentes con representatividad, que no lo podemos negar, sin lugar a dudas. Ahora bien, lo importante es entender que, para realmente no ser funcionales al Gobierno de Milei, vamos a tener que estar todos. Y en buena hora que dirigentes que tengan más representación tengan voluntad de convocar y voluntad, en definitiva, de colaborar y ser parte del proceso. Ayer no se lanzó ninguna candidatura, no se habló de candidaturas. Sí está bueno que se haya hablado mucho de un compromiso que tenemos todos, que es el de dar todo lo que podamos dar de nosotros, cada uno de nosotros, para ofrecerle a la gente algo que la libere de este tormento que significa este gobierno.

Juan Manuel, muchas gracias. Te mandamos un abrazo y la seguimos como siempre.

Muy gentil. Muchísimas gracias a vos, Jorge. Que tengas un buen día.



LMM