El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que la provincia desdoblará las elecciones. La decisión fue oficializada por el decreto 762 y comunicada en redes sociales por el ministro de Gobierno salteño, Nacho Jarsun.

El funcionario expresó: “Queridos salteños quiero contarles que hemos firmado junto con el gobernador la convocatoria para el llamado a elecciones provinciales para el próximo 16 de mayo”.

Gustavo Sáenz

Para luego sumar: “Nos parece importante que los salteños puedan elegir a sus representantes y después vamos a elegir también a nuestro representante en octubre ante la Nación”.

Las autoridades de Salta planeaban adelantar los comicios para el 16 o 23 de mayo y finalmente eligieron la primera opción.

Según la resolución 762 habrá renovación de gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales. También se disputarán 11 bancas del Senado provincial, 30 de la Cámara de Diputados, 60 intendencias y 222 cargos de concejales.

Además, en Rivadavia Banda Sur se escogerán convencionales constituyentes municipales para redactar una nueva Carta Orgánica.

Las elecciones se realizarán por el sistema de Boleta Única Electrónica sin primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Gustavo Saenz

Reforma electoral: el Gobierno habilitó las listas colectoras para conseguir apoyos a la suspensión de las PASO

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el Gobierno Nacional habilitó las listas colectoras dentro del proyecto de reforma electoral para garantizar los votos para la suspensión de las PASO, que el oficialismo quiere discutir antes de que termine noviembre.

Su primer desafío es poder firmar el dictamen este martes en la comisión de Asuntos Constitucionales, que encabeza Agustín Coto, pero para eso deberá tener quórum y lograr que 10 senadores firmen la propuesta de La Libertad Avanza.

Por pedido de la Casa Rosada, Coto convocó a las 15:00 a la comisión donde se tratará un nuevo proyecto, donde se incluyó la posibilidad que se pueda agregar a la lista de un candidato a presidente una lista de adhesión -o colectora- para la categoría de legisladores nacionales.