El Peronismo Federal y el Frente Renovador mostrarán este martes un nuevo acercamiento político durante un acto por el Día de la Militancia Peronista en San Fernando. La convocatoria reunirá a dirigentes nacionales, legisladores e intendentes bonaerenses y funcionará como una señal de articulación entre sectores del justicialismo que buscan construir una alternativa propia de cara a las elecciones presidenciales de 2027, por fuera del armado que impulsa el gobernador Axel Kicillof.

El encuentro comenzará a las 18 en el Teatro Otamendi, ubicado en Sarmiento 1477, y tendrá como anfitrión al intendente local, Juan Andreotti, uno de los principales referentes territoriales del massismo. Los organizadores esperan la participación de alrededor de 600 dirigentes y representantes de distintos espacios del peronismo.

Juan Manuel Olmos, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof | Crédito: Collage

Entre las figuras confirmadas o convocadas para la jornada se encuentran Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Gerardo Zamora, Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, referentes del Peronismo Federal que comenzó a tomar forma tras un encuentro en Parque Norte.

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También fue invitado el senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien expresó sus aspiraciones presidenciales, además del vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti.

Por el lado de los intendentes bonaerenses nucleados en La Liga, se prevé la presencia de Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Mariel Fernández, de Moreno; y Federico Achával, de Pilar, entre otros jefes comunales.

La convocatoria también contempla la participación de sectores vinculados al kirchnerismo. En ese sentido, se espera que Cristina Kirchner y Máximo Kirchner envíen representantes, aunque todavía no se informaron los nombres.

Un armado que toma distancia de Kicillof

Uno de los datos políticos más relevantes del encuentro es la ausencia de una convocatoria oficial al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que conduce Kicillof y desde el cual el gobernador busca proyectar su liderazgo a nivel nacional.

De esta manera, la reunión de San Fernando dejará en evidencia las diferencias que atraviesan al peronismo bonaerense y el intento de otros sectores de ganar protagonismo en la reorganización del partido. Mientras Kicillof avanza con su propio armado, el massismo, el Peronismo Federal y distintos intendentes buscan acercar posiciones para construir un espacio con identidad propia.

En ese escenario, el acto podría representar una primera demostración pública de la confluencia entre el sector de Sergio Massa y los dirigentes federales, aunque por el momento no existe un anuncio formal de alianza electoral ni de candidaturas para 2027.

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La expectativa por la presencia de Sergio Massa

Otra de las incógnitas de la jornada será la participación de Sergio Massa. El exministro de Economía y excandidato presidencial todavía no confirmó su asistencia, ya que tenía previsto viajar este lunes a San Pablo, Brasil, por una invitación del Partido de los Trabajadores (PT), la fuerza política del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Su presencia dependerá de que pueda regresar a tiempo al país. Los organizadores mantienen abierta la posibilidad de que se sume al encuentro y comparta el escenario con los principales dirigentes convocados.

Desde su derrota en el balotaje de 2023 frente a Javier Milei, Massa mantuvo conversaciones con distintos referentes del peronismo y de otras fuerzas políticas en el marco de la búsqueda de una reorganización de la oposición.

Otra convocatoria peronista en la Ciudad

En paralelo, la Confederación de las 62 Organizaciones Justicialistas realizará otro acto por el Día de la Militancia Peronista este martes 17 de noviembre. La organización invitó especialmente al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, a participar de la actividad que tendrá lugar a las 17 en la Federación del Box, ubicada en Castro Barros 75, en la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria fue realizada por la Mesa de Conducción Nacional de las 62 Organizaciones Peronistas y contará con la presencia de sus principales autoridades, entre ellas José Ibarra, secretario general; Rubén Ledesma, de la Secretaría de Acción Política; y Rubén Grimaldi, secretario de Interior.

Confederación de las 62 organizaciones justicialistas | Crédito: Prensa

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La agenda de Kicillof en La Plata

En paralelo, Kicillof tendrá este martes dos actividades de gestión en La Plata, sin participación prevista en el encuentro de San Fernando.

A las 10 encabezará la reinauguración del Teatro Municipal Coliseo Podestá junto al intendente platense, Julio Alak. Más tarde, a las 11:30, participará de las V Jornadas de Economía para el Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, junto al ministro de Economía bonaerense, Pablo López.

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El Día de la Militancia Peronista se conmemora cada 17 de noviembre en recuerdo del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972, luego de 17 años de exilio.

PC