Apuestas online: disputa entre Kicillof y La Cámpora por los fondos de un proyecto contra la ludopatía

La regulación de las apuestas online se convirtió en el nuevo escenario de la interna entre el gobierno de Axel Kicillof y La Cámpora. El cruce público empezó este lunes, cuando el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fijó en su conferencia de prensa la posición del Ejecutivo sobre el proyecto que impulsa Facundo Tignanelli. Horas después, el jefe del bloque peronista en Diputados le respondió con un extenso mensaje en X.

Bianco eligió un tono de apoyo con reparos, aunque el reproche estuvo en la primera frase. “Hubiese sido bueno que nos pidan la posición antes de presentar el proyecto”, dijo el vocero de Kicillof. Inmediatamente aclaró que la Provincia coincide con el espíritu de la iniciativa, aunque tiene observaciones, y contó que el Instituto Provincial de Lotería y Casinos ya presentó “modificaciones, agregados, supresiones” al texto. También dijo que el gobierno considera “positivo llevar adelante un aporte adicional por parte de las siete operadoras”.

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El punto de fondo fue el lugar donde debe discutirse la plata. Bianco sostuvo que la comisión de Presupuesto es “el ámbito en que se tiene que dar la discusión” de los aportes y la alícuota. Esa comisión está presidida por Juan Pablo de Jesús (Liga de Intendentes Peronistas) y allí también se trata el Presupuesto 2027. No es un detalle menor: el Ejecutivo ya había avanzado por su cuenta con un instrumento propio sobre el mismo negocio y ahora busca blindarlo en la ley de leyes.

Ese instrumento es el FOPIS. A comienzos de septiembre, Bianco había anunciado una retención del 2% sobre los premios de resolución inmediata en las plataformas de apuestas online habilitadas en la provincia, con una recaudación mensual estimada entre 35.000 y 40.000 millones de pesos. El aporte estaba previsto desde 2018 por la Ley 15.079, pero nunca se había reglamentado. Este lunes, el ministro admitió que “hubo una presentación de esa norma que nos ha impedido hasta el momento poder hacer efectivo el cobro”, y que por eso el gobierno decidió incluirlo en uno de los artículos del presupuesto para que sea ley y evite la judicialización.

Máximo y Kicillof mantienen la tensión, pero se expresa entre Bianco y Tignanelli.

La posición de La Cámpora

Tignanelli contestó en siete puntos a través de redes sociales. Aseguró que el borrador “fue permanentemente conversado con el Poder Ejecutivo” a través del titular de Lotería, Gonzalo Atanasof. Dijo que la presentación, prevista para fines de julio, se postergó a la espera de los datos de utilidades posteriores al Mundial que aportó el propio Atanasof, que el Ministerio de Salud hizo sugerencias sobre el fondo sanitario y que el titular de Lotería fue con su equipo a la comisión de Ludopatía y después hizo aportes que se incorporaron. También le dio otra lectura al decreto del FOPIS: según él, se dictó “luego de años de no regular” ese fondo y “ante el anuncio de la inminente presentación” del proyecto camporista. Y agregó que en ese momento le habían planteado al Ejecutivo que el aporte podía llegar al 3%, aunque se terminó fijando en el 2%.

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La diferencia central, según el diputado, está en quién paga y cuánto. “Los recursos del FOPIS se generan cobrándole a los usuarios de las plataformas. El fondo que proponemos lo pagan las licenciatarias de sus propias utilidades”, escribió. Según sus números, lo que recauda el FOPIS es apenas el 10% de lo que prevé su proyecto. El texto establece que las plataformas hagan un aporte equivalente al 100% de lo que gastan en publicidad, que irá a un Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental, y prevé que el 3% mensual de la recaudación de las apuestas online se destine a un fondo específico para clubes de barrio y becas deportivas. Además crea una Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea dentro de la Procuración General. Tignanelli también deslizó que, hoy, las empresas informan sus ganancias al Estado provincial por declaración jurada.

En lo formal, el camporista le dio la razón a Bianco: el proyecto “indudablemente” tiene que pasar por Presupuesto. Pero defendió la estrategia de sacar primero despacho en Ludopatía para seguir después por Presupuesto y Legislación General. Ese primer paso ya tuvo un tropiezo: la reunión de la semana pasada fracasó por falta de quórum y la nueva convocatoria es este martes 17 de noviembre. La sesión siguiente de la Cámara baja está prevista para el 26 de noviembre.

Los pasajes más políticos llegaron al final. Tignanelli pidió para el tema de las apuestas la misma celeridad que se reclamó “cuando se trató el RIGI bonaerense y corría riesgo de perderse una inversión”, una iniciativa que impulsó el propio Kicillof. Después le respondió a la estrategia judicial de Bianco: dijo que la cautelar contra el FOPIS “no va a ser evitada porque se sancione una ley” y que la mejor manera de que el Poder Judicial no responda “a intereses ajenos a los del pueblo de la provincia” es “designar las vacantes en la corte bonaerense”. Así, apuntó contra una decisión que depende del gobernador. Cerró con una referencia a la visita del Papa y al triunfo de Lula, que en Brasil prohibió las apuestas online por decreto: “Es tiempo que seamos consecuentes con lo que pregonamos”.

MC