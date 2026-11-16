En una negociación contrarreloj para avanzar con la reforma electoral, el Gobierno nacional habilitó la incorporación de listas colectoras al proyecto que busca suspender las PASO de cara a las elecciones de 2027. La modificación apunta a destrabar los acuerdos con gobernadores y bloques aliados, aunque el poroteo en el Senado todavía no está cerrado: el oficialismo tendría ocho de las diez firmas necesarias para conseguir dictamen.

El primer desafío de La Libertad Avanza será este martes, cuando se reúna a las 15 la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Agustín Coto. Para avanzar, el bloque libertario deberá reunir quórum y conseguir las adhesiones necesarias para firmar un despacho favorable que habilite el tratamiento de la iniciativa en el recinto.

Según el poroteo publicado por Noticias Argentinas, el oficialismo contaba este lunes con ocho firmas: seis de sus propios integrantes y dos aliados, el radical Eduardo Vischi y la cordobesa Alejandra Vigo, aunque esta última reclamaba cambios en el texto. La Casa Rosada confiaba en sumar al radical mendocino Rodolfo Suárez y al correntino Carlos "Camau" Espínola, cercano al gobernador Juan Pablo Valdés.

Otros dos senadores todavía no habían definido su posición. Se trata del radical catamarqueño Flavio Fama y de Carolina Moisés, de Convicción Federal, quien buscaría consensuar una postura con los gobernadores del norte que se reunían este lunes en Salta con Gustavo Sáenz y Raúl Jalil.

Una vez superada la instancia en comisión, el Gobierno deberá convertir esos acuerdos en una mayoría de 37 votos en el recinto. En ese tramo de la negociación, la Casa Rosada confía en los entendimientos alcanzados con gobernadores como Alfredo Cornejo, de Mendoza, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, además de los mandatarios provinciales que ya expresaron su respaldo a la suspensión de las primarias.

Las colectoras, la carta del Gobierno para sumar aliados

La incorporación de las listas de adhesión constituye uno de los principales cambios del nuevo borrador. La propuesta permitiría que una misma fórmula presidencial sea acompañada por dos listas diferentes de candidatos a legisladores nacionales: una de su propia fuerza política y otra perteneciente a una agrupación de distinto signo político.

El mecanismo se habilitaría de manera excepcional para las elecciones de 2027 y busca ofrecer una herramienta electoral a los espacios provinciales que negocian su acompañamiento al oficialismo nacional.

El nuevo texto también modifica el planteo inicial sobre las PASO. En lugar de eliminarlas definitivamente, como proponía la iniciativa original, establece su suspensión únicamente para el proceso electoral de 2027. De esta manera, las primarias seguirían vigentes en la legislación y podrían volver a aplicarse en elecciones posteriores.

Durante ese período, los partidos políticos definirían sus candidaturas mediante los mecanismos establecidos en sus respectivas cartas orgánicas y reglamentos internos, sin la obligación de realizar una primaria nacional.

El borrador, compuesto por 20 artículos, también incorpora una versión de Ficha Limpia que amplía las restricciones para competir en elecciones. La propuesta establece que no podrán ser candidatos quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos, y no solamente por hechos de corrupción, como contemplaban otras iniciativas debatidas en el Congreso.

Además, el proyecto introduce modificaciones en las reglas de afiliación partidaria, los requisitos para oficializar candidaturas, la publicidad electoral, los debates presidenciales y la representación argentina en el Parlamento del Mercosur.

Las negociaciones y las tensiones en el oficialismo

La redacción del nuevo borrador y las conversaciones con los gobernadores quedaron en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, decidió no participar de esas gestiones, en medio de las diferencias internas por la estrategia legislativa.

La discusión por las colectoras también generó reparos dentro del propio oficialismo. Gerardo Milman, uno de los principales colaboradores políticos de Bullrich, cuestionó la constitucionalidad del mecanismo para las candidaturas al Senado. Su planteo se sumó a las dudas de algunos aliados sobre el funcionamiento de las adhesiones y su impacto en la distribución de bancas.

A esas objeciones se agregaron las advertencias de la Justicia Electoral sobre la implementación de las colectoras con el sistema de Boleta Única Papel y los plazos para introducir modificaciones en las reglas electorales. Según las conversaciones mantenidas con representantes de la Cámara Nacional Electoral, el Gobierno tendría un margen acotado para definir cómo se votará en 2027.