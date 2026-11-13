Devastador temporal en Salta dejó 150 heridos, techos volados y localidades sin luz

El norte de Salta quedó a merced de un violento temporal que en cuestión de horas cambió por completo el paisaje de Embarcación. Sus fuertes ráfagas arrancaron techos, derribaron árboles y postes de luz, mientras las lluvias inundaron calles y complicaron la circulación. El saldo fue de alrededor de 150 personas heridas.

La feroz tormante se desató durante la tarde del jueves y estuvo acompañado por precipitaciones intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento. La situación tomó por sorpresa a quienes estaban en la calle y dejó chapas desprendidas, ramas sobre las veredas, cables cortados y estructuras que no resistieron la fuerza del viento.

Ante la cantidad de heridos, el hospital San Roque de Embarcación debió reforzar las guardias con médicos y ambulancias provenientes de Pichanal y San Ramón de la Nueva Orán. Entre los pacientes hubo personas con fracturas, heridas cortantes y traumatismos provocados por la caída de ramas y las voladuras de techos.

Uno de los casos de mayor gravedad fue el de un niño que sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y debió ser trasladado en código rojo al hospital de Orán para recibir atención de mayor complejidad. Además, cuatro pacientes quedaron bajo evaluación y en proceso de derivación por lesiones traumatológicas.

| Crédito: Captura de video (Fuente del video: Alexis Miranda)

El episodio reavivó el recuerdo de las grandes inundaciones que golpearon a la provincia | Crédito: X

En paralelo, distintos organismos provinciales y municipales coordinaron las tareas de asistencia y el relevamiento de los daños. El Comité de Emergencia Climática, encabezado por el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, trabajó junto al intendente de Embarcación, Carlos Funes. También participaron equipos de Defensa Civil, efectivos policiales y personal de Desarrollo Social, que recorrieron los barrios para asistir a las familias afectadas por las voladuras de techos y organizar la entrega de elementos de primera necesidad.

| Crédito: Gobierno de Salta

El director de la Zona Norte del Ministerio de Salud, Víctor Dip, en declaraciones a El Tribuno, explicó: "La tormenta sorprendió a mucha gente en la calle, que no tuvieron cómo resguardarse". El funcionario detalló que buena parte de las lesiones se produjo por las voladuras de techos y la caída de ramas.

Señaló, además, que hubo casos de aplastamiento de pecho y fracturas en muñecas, brazos y pies, junto con heridas más leves que requirieron curaciones y permitieron que los pacientes regresaran a sus casas.

A su vez, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, destacó el despliegue sanitario y sostuvo: "Desde el primer momento pusimos a disposición todos los recursos humanos y móviles de la zona para acompañar a la comunidad de Embarcación, porque en situaciones de emergencia nuestra prioridad absoluta es estar presentes y garantizar la atención oportuna de cada paciente".

Las fuertes ráfagas de viento provocaron voladuras de techos | Crédito: X

Del primer calor veraniego de 31 °C a las tormentas: así cambiará el clima este fin de semana en el AMBA

La preocupación por nuevas tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para el departamento General José de San Martín, con la posibilidad de nuevas precipitaciones abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, aunque los registros podrían superar esos valores de manera puntual.

Se mantiene una alerta amarilla en el departamento General José de San Martín | Crédito: Servicio Metereológico Nacional (SMN)

MV

LT