Del primer calor veraniego de 31 °C a las tormentas: así cambiará el clima este fin de semana en el AMBA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará un brusco cambio de tiempo este fin de semana, marcado por el avance de un frente frío que desencadenará lluvias y tormentas entre la noche del viernes 13 y la madrugada del sábado 14 de noviembre, tras registrar temperaturas máximas cercanas a los 31 °C.

La región dejará atrás las jornadas de marcas moderadas para dar paso a un escenario de mayor dinamismo atmosférico. El fenómeno estará precedido por condiciones típicamente veraniegas que alcanzarán su pico térmico antes del ingreso de la inestabilidad.

Durante este viernes 13, el territorio porteño y el conurbano bonaerense presentarán nubosidad variable, momentos de sol y un marcado ascenso térmico. Conforme a los datos publicados por Meteored, las temperaturas oscilarán entre los 20 y 30 °C, impulsadas por vientos predominantes del sector este y noreste.

Esta circulación de aire aportará cierta moderación térmica en las localidades más próximas al Río de la Plata. Sin embargo, en los distritos del conurbano alejados de la influencia ribereña, el calentamiento diurno se sentirá con mayor rigor y llevará el termómetro hasta los 31 °C por primera vez en la temporada.

Calor de 31 °C en el AMBA

La combinación de estas marcas elevadas con el aporte de humedad generará un ambiente pesado, propio de la primavera avanzada. Hacia el cierre del viernes, aunque el día mantendrá una relativa estabilidad en su mayor tramo, el aumento progresivo de la nubosidad anticipará el desmejoramiento generalizado.

Lluvias, frente frío y descenso térmico durante el sábado 14

El punto de inflexión meteorológico ocurrirá hacia la medianoche del viernes y se consolidará durante la madrugada del sábado 14. De acuerdo con los modelos de predicción citados por el especialista de Meteored, la probabilidad de precipitaciones supera el 60 % para el inicio de la jornada sabatina.

Se prevén lluvias y tormentas de intensidad leve a moderada sobre el AMBA. Los registros pluviométricos estimados se ubican en un rango de entre 5 y 25 milímetros, aunque los acumulados finales dependerán de la distribución irregular que adopten las celdas de tormenta sobre el entramado urbano.

Durante la mañana del sábado persistirán algunas precipitaciones aisladas, pero el tiempo mostrará una mejora progresiva hacia la segunda mitad del día. El pasaje del sistema frontal provocará además una rotación del viento hacia el sector sur, lo que iniciará un moderado descenso en las temperaturas.

Con este cambio en la masa de aire, la temperatura máxima del sábado descenderá hasta ubicarse alrededor de los 27 °C. Desde el portal meteorológico aclararon que, bajo las condiciones actuales, el escenario no reviste riesgos significativos, aunque recomendaron seguir las actualizaciones ante eventuales variaciones en la intensidad de los fenómenos.

El panorama para el domingo 15 y el inicio de la próxima semana

Una vez desplazado el frente frío, el domingo 15 se presentará sin lluvias en toda el área metropolitana, aunque con abundante nubosidad durante toda la jornada. El ambiente resultará mucho más templado y agradable para actividades al aire libre en comparación con el cierre de la semana hábil.

Alerta por tormentas

Las marcas térmicas previstas para el domingo contemplan una temperatura mínima de 18 °C y una máxima cercana a los 26 °C, consolidando el alivio térmico tras el paso de las tormentas.

La estabilidad relativa se extenderá hacia el lunes 16, jornada que mantendrá el cielo mayormente nublado y registros templados. Si bien la probabilidad de precipitaciones es inferior al 20 %, los modelos no descartan de plano alguna lluvia aislada hacia el tramo final de ese día.

Hacia el martes 17 volverá a incrementarse la inestabilidad atmosférica en Buenos Aires. Según el modelo de referencia de Meteored Argentina, existe un 30 % de probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, con acumulados estimados de entre 5 y 15 milímetros, confirmando la continuidad de un patrón climático cambiante en la región.