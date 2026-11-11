Un frente frío ingresará al AMBA el fin de semana y se espera una caída abrupta de la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó el ingreso de un frente frío en el AMBA que comenzará a sentirse el próximo sábado 14 de noviembre y generará un cambio drástico de las condiciones climáticas en toda la región. El fenómeno proveniente del sur provocará un marcado descenso térmico y ráfagas de viento del sector sur.

El fenómeno meteorológico responde al avance de un sistema frontal proveniente del extremo sur del continente. Se prevén ráfagas moderadas a fuertes que incrementarán la sensación térmica de frío, especialmente en zonas costeras del Río de la Plata y áreas abiertas del conurbano bonaerense.

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Choque de masas de aire opuestas: frente frío y patrones de variabilidad climática

Especialistas del equipo de pronóstico del SMN señalan que este tipo de irrupciones de aire frío responden a patrones de variabilidad climática típicos de la transición estacional, donde el choque entre masas de aire térmicamente opuestas genera ráfagas persistentes y un desplome veloz de la temperatura sobre toda la cuenca del Plata.

Frente frío en el AMBA | Crédito: Cedoc Perfil

El director general del Servicio Meteorológico Nacional, Pedro Di Nezio, explicó que “la irrupción de este sistema frontal destaca la dinámica de masas de aire contrastantes típicas de nuestra región; el monitoreo numérico nos permite anticipar con alta precisión el desplome térmico y las ráfagas sobre el AMBA”.

A medida que esta masa de aire frío se desplace hacia el norte, irá desplazando el aire cálido y húmedo que se encuentra asentado sobre la franja central del territorio nacional.

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La máxima caerá entre 8 y 10 grados respecto de las marcas que se están registrando esta semana y, el viento del sur generará una sensación térmica baja durante el fin de semana.

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Se prevé el desarrollo de chaparrones y lluvias aisladas durante las primeras horas de la jornada del sábado, vinculadas al choque de ambas masas de aire.

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Hacia horas de la tarde-noche, la nubosidad comenzará a disminuir y el cielo se encontrará parcialmente nublado, pero con una atmósfera sustancialmente más fresca y seca.

Para la mañana del domingo, ya con el aire frío completamente instalado y la nubosidad en retirada, el enfriamiento nocturno favorecerá temperaturas mínimas que podrían ubicarse cerca de los 5°C en Ciudad de Buenos Aires y temperaturas aún más bajas en la provincia de Buenos Aires, con riesgo de heladas tardías en áreas suburbanas.

PM/RV