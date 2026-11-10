El Super Niño está "fuera de escala": efectos en cascada y acoplamiento caótico

El sistema climático global ingresó en un terreno alarmante. La consolidación de un Super Niño de extraordinaria intensidad que está impulsando temperaturas globales excepcionales rompiendo récords históricos de calor mensualmente. Científicos y meteorólogos a nivel global alertaron que “se encuentra fuera de escala” respecto a los registros históricos conocidos.

La diferencia fundamental del evento actual radica en la sinergia con el cambio climático de fondo. La masa oceánica global ha absorbido más del 90% del exceso de calor acumulado por el efecto invernadero, provocando que el acoplamiento entre el océano y la atmósfera libere una cantidad de energía fuera de escala, amplificando la severidad de tormentas, sequías y olas de calor simultáneas a nivel mundial.

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Los dos fenómenos meteorológicos que desencadenaron un Super Niño “fuera de escala”

- Acoplamiento caótico: La relación tradicional entre los vientos alisios y las corrientes marinas se vuelve más impredecible, lo que genera oscilaciones térmicas extremas que rompen los modelos de predicción estadísticos basados en el siglo XX

- Efectos en cascada: El Niño extremo altera las corrientes en chorro globales de forma más agresiva, encadenando sequías históricas, olas de calor marinas y lluvias torrenciales en regiones que antes no experimentaban tal nivel de devastación.

El Super Niño está ‘fuera de escala’

Los modelos de predicción climática sugieren que, aun cuando el fenómeno comience su fase de debilitamiento gradual, las secuelas del Super Niño se prolongarán durante varios trimestres.

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Voceros de las Naciones Unidas en el marco del seguimiento climático global enfatizaron que “la intensidad de El Niño actuando sobre un planeta ya sobrecalentado por las emisiones, no tiene precedentes en la era moderna”.

En esta línea, la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo, señaló que “las temperaturas de la superficie del mar y del aire parten de niveles históricamente elevados” y aseguró que “este Super Niño "incrementará el riesgo de episodios climáticos extremos y agravará el calor global hasta bien entrado 2027”.

El Super Niño está ‘fuera de escala’ | Crédito: AFP

Los modelos climáticos de los Centros Mundiales de Producción indican que la inercia térmica mantendrá temperaturas globales excepcionales durante varios trimestres.

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El calor acumulado en las capas superiores del océano no se disipará rápidamente, garantizando que el impacto de este Super Niño continúe configurando eventos fuera de escala en los próximos años.

PM