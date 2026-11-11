Clima en Ciudad de Buenos Aires este 11 de noviembre: mejora el tiempo con sol y una máxima de 26°C

La Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana experimentarán una jornada de transición meteorológica durante este miércoles 11 de noviembre, con precipitaciones débiles en las primeras horas que darán lugar a un marcado ascenso de la temperatura.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas oficiales, las condiciones inestables quedarán acotadas al amanecer, mientras que el resto de la jornada estará dominado por la nubosidad en disminución y el ambiente templado a cálido.

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Durante las primeras horas de la mañana en CABA y el conurbano, se mantendrá la presencia de abundante nubosidad con probabilidad de lluvias débiles de 20% entre las 06:00 y las 09:00. La temperatura mínima rondará los 19°C, combinada con una humedad elevada cercana al 83%.

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A partir del mediodía, el panorama cambiará sensiblemente. Se espera un rápido despeje del cielo, alcanzando un estado totalmente soleado durante la tarde. El mercurio ascenderá de manera progresiva hasta registrar una máxima de 26°C entre las 14:00 y las 16:00.

El viento se desplazará con velocidad moderada a unos 6 mph (10 km/h), soplando predominantemente desde el sector norte por la mañana y rotando hacia el noreste hacia las horas de la tarde. Esta circulación favorecerá el mantenimiento de marcas térmicas agradables y sensaciones confortables al aire libre.

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas se consolidarán estables, con cielo despejado o ligeramente nublado. La temperatura irá descendiendo paulatinamente hasta ubicarse en torno a los 22°C al cierre del día, con viento constante del este.

El resto de la jornada estará dominado por la nubosidad en disminución y el ambiente templado a cálido.

La intensidad de la radiación ultravioleta requerirá precaución durante las horas centrales del día, dado que se prevé un índice UV máximo de 10, considerado extremadamente alto.

Alertas y pronóstico extendido

En el plano nacional, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la vigilancia sobre el norte argentino, donde persisten condiciones de inestabilidad con probabilidad de tormentas aisladas sobre sectores del Litoral y el extremo norte del país.

Para la región central y la provincia de Buenos Aires, el escenario general muestra una estabilización del tiempo tras el paso del frente que afectó la zona durante los días previos.

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La tendencia para los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires muestra la continuidad del buen tiempo. Para el jueves 12 de noviembre, se aguarda una jornada soleada, con marcas térmicas que irán desde los 21°C de mínima hasta los 27°C de máxima y vientos del sector este.

Hacia el final de la semana laboral, el viernes 13 de noviembre, el ingreso de mayor humedad provocará un incremento de la nubosidad, con probabilidades de lluvias hacia la noche que alcanzarán un 75% y una máxima estimada en 26°C.

De cara al fin de semana, las proyecciones anticipan que el sábado 14 presentará cielo mayormente nublado pero con muy baja chance de precipitaciones y marcas térmicas entre 18°C y 28°C. En tanto, el domingo 15 registrará un leve descenso de la máxima hasta los 24°C, con vientos moderados del sector sudeste.