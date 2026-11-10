Clima en la provincia de Buenos Aires: así estará el tiempo en Luján para la llegada del papa León XIV

El Papa León XIV visitará Luján este miércoles 11 de noviembre, la que será su última actividad en Argentina. Allí, celebrará una Santa Misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján, donde miles de fieles se congregarán al aire libre, por lo que será primordial saber cómo estará el clima para el evento.

La visita del Papa finalizará a las 13:30 y se realizará una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. A las 14, el Papa partirá hacia Lima para continuar su viaje apostólico.

El papa León XIV recordó una definición de Francisco: "La Iglesia no es un negocio"

Visita del Papa en Luján: Cómo estará el clima el miércoles 11 de noviembre

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura en Luján iniciará con una mínima de 16°C, hasta alcanzar una máxima de 28°C por la tarde. Habrá chaparrones desde la madrugada que acompañarán la misa y perdurarán hasta la tarde, con probabilidades de precipitación de hasta el 40%.

Por la noche, el cielo permanecerá algo nublado, pero sin probabilidad de lluvias. Los vientos se mantendrán estables durante toda la jornada, con una velocidad promedio de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por otro lado, el Sistema de Alerta Temprana del SMN no emitió alertas meteorológicas para la provincia.

Consejos para los peregrinos que concurrirán a la misa

Como la misa se desarrollará al aire libre y se prevé una gran concurrencia, especialmente después de la celebración del lunes, es necesario verificar constantemente el estado del clima, ante cualquier cambio o alerta. De esta manera, podrán planificar la vestimenta y los elementos que deben llevar.

El Papa León XIV le puso un límite al algoritmo

Por otro lado, es recomendable llegar con mucho tiempo de antelación, ya que los accesos tendrán controles y restricciones peatonales. Es aconsejable llevar ropa cómoda y, al mismo tiempo, una campera impermeable o paraguas, así como también protector solar, una botella de agua reutilizable y revisar la identificación personal.

JSM