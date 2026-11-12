Super Niño: crece la preocupación por un fenómeno extremo

El denominado ‘Super Niño’ es descrito como un fenómeno extremo sin precedentes recientes, por su superposición con el calentamiento global de base. Al desarrollarse sobre océanos y una atmósfera que ya parten de récords térmicos, la liberación de calor y humedad hacia el continente sudamericano potencia la inestabilidad atmosférica e incrementa la generación de tormentas severas.

La comunidad científica argentina monitorea la evolución de los indicadores oceánicos y atmosféricos, advirtiendo sobre la necesidad de diferenciar entre las tendencias de climas estacionales y los eventos meteorológicos puntuales.

Las primeras señales ya se traducen en crecidas significativas de los ríos de la Cuenca del Plata, suelos saturados y un incremento de la frecuencia de tormentas severas.

'Super Niño' en Argentina

El meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Olmo Aguirre Glock subrayó que “el monitoreo permanente de las alertas a corto plazo resulta indispensable para gestionar el impacto de tormentas severas, ráfagas y caída de granizo que se intercalan dentro de la tendencia climática general”.

De acuerdo con las perspectivas climáticas trimestrales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los reportes de organismos internacionales como la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica), los efectos de este fenómeno extremo no serán homogéneos en todo el territorio argentino:

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Los efectos del 'Super Niño' y cómo impactará en cada sector del territorio argentino

- Litoral y Noreste (NEA) : el riesgo de precipitaciones se ubicará muy por encima de lo normal en las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, este de Formosa y Chaco.

- Centro-Este y Pampeana: superior a los valores habituales de lluvias en los territorios de la provincia de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y AMBA).

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'Super Niño' en Argentina

En tanto que, en la región de Cuyo el caudal de precipitaciones se ubicará por encima de lo normal en zonas cordilleranas y en el llano. Nevadas abundantes en alta montaña (alivio hídrico a largo plazo) y tormentas convectivas en verano.

Por último, en el Noroeste (NOA) y Sur Patagónico se experimentará la contracara con marcadas olas de calor, déficit hídrico e incremento del riesgo de incendios forestales.

Se registrarán valores de precipitaciones normales o inferiores al promedio histórico.

La secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo, alertó que “la magnitud proyectada para este episodio está ‘fuera de los gráficos de monitoreo’ utilizados durante las últimas cuatro décadas”.

El avance sostenido del calentamiento en el océano Pacífico ecuatorial encendió las alarmas de los principales centros de monitoreo climático del mundo.

Hacia el cierre de 2026, los modelos internacionales coinciden en que el evento en curso no solo se consolidó, sino que avanza hacia una categoría de intensidad excepcional conocida como 'Super Niño', un fenómeno extremo con capacidad para alterar los patrones de lluvia y temperatura en gran parte de Sudamérica hasta bien entrado 2027.

PM