El Niño: Entre Ríos declaró el estado de desastre y emergencia agropecuaria

Las inclemencias del fenómeno climático El Niño asestan un duro golpe al entramado productivo del litoral argentino. Como consecuencia de la crecida sostenida de los ríos y el anegamiento prolongado de tierras productivas, el Gobierno de la provincia de Entre Ríos declaró el estado de desastre y emergencia agropecuaria, a través del Decreto N° 3.692 .

La disposición oficial establece un esquema de vigencia retroactivo al 1° de agosto de 2026 y se extenderá hasta el 31 de julio de 2027, con el propósito prioritario de otorgar alivio fiscal, prórrogas impositivas y facilidades crediticias a las familias productoras afectadas.

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El mandatario provincial, Rogelio Frigerio, remarcó la necesidad de acompañar el esfuerzo de los productores por medio de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), implementando exenciones proporcionales del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural, así como la suspensión temporal de ejecuciones fiscales y diferimientos impositivos acorde a la gravedad de los daños acreditado.

Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio

El decreto instruye a la ATER diferir los vencimientos del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural de 2026 y 2027 hasta el 31 de enero de 2028. Además, se condonarán multas e intereses por pagos fuera de término.

“No resulta razonable exigir el cumplimiento de las mismas obligaciones fiscales a quienes tienen sus campos inundados y no pueden desarrollar normalmente sus actividades”, sostuvo el gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio.

La crisis operacional que sufren los campos en Entre Ríos sobre la cuenca del río Paraná

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El alcance normativo atiende de forma directa la crisis operacional que sufren los campos sobre la cuenca del río Paraná. De acuerdo con los considerandos de la medida, el decreto prioriza a los establecimiento rurales radicados en zonas de islas y tierras anegadizas.

El jefe del Poder Ejecutivo de Entre Ríos afirmó: “Sabemos que el fenómeno de El Niño está golpeando a productores entrerrianos , especialmente a quienes desarrollan actividades ganaderas y apícolas en las zonas de islas”.

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Las inundaciones desencadenadas por las abundantes lluvias producto de El Niño obligaron a la evacuación y venta forzosa de hacienda, incrementando sustancialmente los costos de arrendamiento de las tierras altas y sobrecargando la logística del transporte de ganado.

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Inundaciones en Paraná, Entre Ríos

A los productores que estén comprendidos dentro del desastre o de la emergencia se los eximirá del pago de los anticipos del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub-Rural con vencimiento en el período de vigencia (agosto ‘26 - julio ‘27).

El grado de la exención dispuesto será el equivalente al porcentaje de pérdida manifestada en el certificado de desastre se otorgue.

Para acceder al alivio fiscal, los productores deberán presentar una declaración jurada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos. El documento debe contar con la firma de un profesional matriculado y la certificación de una entidad representativa del sector.

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Productores agropecuarios en Entre Ríos

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) monitoreó el estado de pasturas y el informe de pérdida de capacidad receptiva de los suelos. Mientras que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) llevó a cabo el relevamiento sanitario de la hacienda y registro de movimientos ganaderos de emergencia.

Los informes combinados de estas instituciones confirmaron que más del 50% de la capacidad productiva ganadera insular se encuentra severamente afectada. Especialistas en economía agraria señalaron que “este escenario genera pérdidas de peso en el ganado, menor tasa de destete y una fuerte alteración en la cadena alimentaria local”.

PM

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