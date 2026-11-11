Qué es el viento Pampero, el fenómeno meteorológico que traerá lluvias y ráfagas al AMBA

El AMBA volverá a registrar un cambio rotundo en su dinámica atmosférica debido a la irrupción del viento Pampero, uno de los fenómenos climáticos más representativos del Cono Sur. El rápido avance de una masa de aire frío proveniente de la Patagonia reconfigurará el mapa del tiempo en la región, con fuertes lluvias e intensas ráfagas de viento que en algunos sectores alcanzarán los 60 km/h.

Se produce cuando las altas presiones del anticiclón del Océano Pacífico cruzan la Cordillera de los Andes perdiendo humedad, e ingresan a las llanuras pampeanas para desplazarse hacia el noreste, chocando de frente contra la masa de aire cálido y húmedo que predomina en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el litoral.

Un frente frío ingresará al AMBA el fin de semana y se espera una caída abrupta de la temperatura

La magnitud del temporal y la posterior caída vertiginosa de las temperaturas mínimas, que se ubicarán entre los 7 °C y 10 °C la semana próxima en el Gran Buenos Aires, responden a mecanismos dinámicos de transición atmosférica.

El meteorólogo e investigador especializado, Víctor Ingrassia. precisó que “el Pampero es el mecanismo que ordena la transición atmosférica. En una primera etapa frontal genera lluvias y ráfagas importantes del sur, pero su principal cualidad es la capacidad de limpiar la atmósfera: la visibilidad sube bruscamente, la humedad cae de forma drástica y la diferencia térmica entre la mañana y la tarde pasa a ser pronunciada cuando regresa el sol”.

Ráfagas de viento - Tormenta

La llegada del viento Pampero con ráfagas del sudoeste altera momentáneamente el comportamiento hidráulico del Río de la Plata. Al soplar en sentido contrario al flujo natural de desembocadura, suele provocar bajantes en la costa bonaerense y sopladas intensas que empujan la masa de agua hacia las costas orientales del Uruguay.

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“El domingo marcará el punto más bajo de la temperatura en el AMBA. En el Gran Buenos Aires las mínimas irán de 7 a 9 °C, sintiéndose con mayor fuerza en el norte del conurbano, mientras que en la Capital Federal el termómetro se moverá entre 10 y 11 °C”, señaló el meteorólogo y difusor climático Mauricio Saldívar.

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Para prevenir inconvenientes en las zonas urbanas del AMBA, los organismos meteorológicos aconsejan retirar objetos sueltos en balcones o terrazas ante la llegada de las ráfagas, circular con extrema precaución por la presencia de calzadas resbaladizas durante las lluvias frontales y estar atentos a los avisos oficiales.

PM