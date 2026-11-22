Francisco De Narváez compró la cadena Día, los supermercados “del ahorro”, con un 46,6% de descuento. Luego anunció que se sumaba como socio Íntegra Capital, el holding de José Luis Manzano, que apenas un día antes había concretado la compra de Burger King. Son dos multinacionales que hacía tiempo buscaban salir de la Argentina y se suman a una lista de gigantes que eligieron la era Javier Milei para dar el paso final: el consumo masivo está en caída, pero hoy hay precios más acomodados para tasar las filiales e irse. Todo queda en manos de argentinos, que ven en la diversificación una oportunidad de negocio y de mayor lobby.

En lo que va del gobierno de La Libertad Avanza al menos seis empresas extranjeras de consumo masivo vendieron sus sucursales en el país. En 2024 Procter&Gamble, especializada en productos de higiene personal, dio el puntapié inicial y quedó a manos de Newsan, de Rubén Cherñajovsky. En 2026 hubo una ola: en junio el grupo Pérez Companc adquirió a la firma de foodtech chilena Not Co y las bodegas francesas Etchart. En octubre la familia siguió de compras con la exClorox (de las marcas Ayudín y Poett). Y en el lapso de tres días, los super españoles y la segunda hamburguesería más grande del mundo.

El apuro por la nueva ley y un año récord de M&A

No es casual: el cambio en una norma de Defensa a la Competencia los apuraba a cerrar todos los deals posibles antes del 17 de noviembre. La oficina de Comercio modificó la Ley 27.442, y desde ahora la autoridad nacional deberá aprobar primero una fusión o compra para que efectivamente se concrete la operación. “Se conocía debidamente que el 17 de Noviembre cambiaría el régimen de “ex post” a “ex ante”… el régimen nuevo lo disparó la constitución de la Autoridad ya que la Ley, en su artículo 84 que establece que el nuevo régimen entraría en vigencia un año después de constituida la Autoridad, cosa que ocurrió el 17 de Noviembre del año pasado”, explicaron fuentes oficiales a PERFIL.

El éxodo de las multinacionales y por qué Argentina aún no es atractiva para las inversiones

El 2026 puede quedar así en la historia como el mejor año para el mercado de M&A (fusiones y adquisiciones) si el período cierra con el ritmo que tuvo en el primer trimestre, indicaron los expertos de PwC. Mientras que el consumo masivo vive uno de sus peores momentos con una caída acumulada del 2,7% en lo que va del año, indicó la consultora Scentia. La duda que se abre es si es el actual un momento en el que las multinacionales deciden emprender la retirada de un mercado donde la compra de bolsillo ya no es negocio. Y si en ese contexto, los argentinos ven la oportunidad por conocer el contexto local.

Valuaciones reales y una silla en la mesa de precios

Hay dos partes en la explicación. El factor más técnico es que con un dólar más estable, sin brecha, y un riesgo país más bajo en comparación a otras épocas, las multinacionales pueden hacer mejor sus valuaciones y vender. Los argentinos, por su parte, ven una oportunidad de diversificación o de consolidar un modelo de negocios. Incluso, puede ser la puerta de entrada a una mesa de negociación: el holding de Manzano tiene inversiones en los sectores llamados estratégicos, como minería o energía; pero hasta ahora no se había metido en el consumo. En un eventual cambio de Gobierno, con una lógica más ligada a la intervención del mercado, le asegura un lugar en la mesa de discusión de precios.

Para Juan Tripier, director de Deals de PwC, “no es un escenario de compras a precios regalados”. Según el especialista, “no es necesariamente por la situación económica en cuanto al consumo. A diferencia del gobierno anterior, cuando sí había transacciones motivadas por la Argentina, hoy esa no es la razón principal. Son multinacionales que deciden vender operaciones en ciertos países y encuentran un mejor momento para salir”.

El fin de la renta inflacionaria y la batalla por la escala

En esa misma línea, el economista y titular de Abeceb, Dante Sica, planteó que es un cambio de régimen económico que elimina regulaciones y obliga a reacomodar los canales y la rentabilidad. “En un contexto inflacionario y con restricciones, una parte de tu ganancia la explicaba la escasez o la renta general. Cuando solo te queda la renta propia del negocio, las tasas de ganancia bajan porque se acomodan a la competencia. Para ganar más, tenés que ser más eficiente o tener más escala”, detalla.

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Ahí aparece la lógica detrás de la consolidación que atraviesa a sectores como el lácteo, el de alimentos y el retail. En el caso de los supermercados, Sica señala que el juego ya no pasa solo por abrir locales, sino por sostener estructuras logísticas y acompañar el crecimiento en plazas del interior —como Neuquén— donde las cadenas concentradas en el Conurbano no tienen presencia. Para De Narváez, dueño de Chango Más, sumar a Día le permite justamente eso: montar una red sobre su estructura actual, bajar costos y ganar escala. Del otro lado del mostrador, las multinacionales operan como “transatlánticos” que, una vez que deciden virar, reasignan capital hacia mercados más atractivos. En el caso de Día, controlada por un fondo inglés con operaciones en Argentina y España, la ecuación inclinó la balanza hacia el mercado español, impulsado por un boom turístico.

“La estructura de precios relativos hoy refleja fielmente los costos económicos. Puede haber diferencias, pero ya no tenés una brecha del 400%. Hoy hay una verdadera señal de precio”, apuntó el exministro de Producción.

Alimentos y Agro, protagonistas de M&A

Según el relevamiento de PwC Argentina, durante el primer semestre de 2026 se registraron 56 transacciones de M&A por un total de USD 5.700 millones, lo que convirtió al período en el tercer semestre con mayor volumen operado desde 2010. En ese tablero, el protagonismo volvió a ser argentino: el 59% de los compradores fueron grupos locales frente a un 41% de extranjeros. Además, los tickets crecieron con fuerza, con al menos siete operaciones por encima de los USD 100 millones y tres mega deals que superaron los USD 1.000 millones.

Aunque Energía y Recursos lideró el ranking al concentrar un tercio de las operaciones, Alimentos y Agro registró su mejor semestre en los últimos seis años, confirmando el apetito por la cadena vinculada al consumo. De cara a lo que viene, el informe advierte sobre una economía con “cierto nivel de dualidad” —con sectores en expansión y otros aún golpeados— donde la búsqueda de eficiencia y escala seguirá empujando la consolidación, en una ventana de oportunidad que los empresarios buscan aprovechar antes de que el calendario electoral de 2027 vuelva a enfriar las decisiones.