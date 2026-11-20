AmCham Argentina celebró la aprobación del Senado de la adhesión del país al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y destacó que la decisión representa un avance para modernizar el sistema de propiedad intelectual, mejorar las condiciones para atraer inversiones y fortalecer la integración de Argentina a los principales mercados internacionales de innovación y tecnología. La entidad subrayó que el país era el único integrante del G20 que todavía no formaba parte de este mecanismo, al que ya habían adherido 160 naciones.

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Ayer., el Senado de la Nación aprobó la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un mecanismo del que participan 160 países y que permite iniciar con una única solicitud el proceso para proteger una invención en diferentes mercados. La medida apunta a reducir las barreras administrativas que enfrentan empresas, emprendedores e investigadores cuando buscan expandir sus innovaciones fuera del país.

La decisión tiene una particularidad: Argentina era el único integrante del G20 que todavía no se había incorporado al sistema, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Su aprobación representa un cambio relevante para sectores como la industria farmacéutica, la biotecnología, el agro y las empresas de base tecnológica, donde las patentes constituyen un activo estratégico para atraer inversiones y competir internacionalmente.

Desde la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) celebraron la decisión y destacaron que se trata de un avance largamente esperado por el sector empresarial.

Alejandro Diaz, de Amcham

“Celebramos que la Argentina avance en su integración a los sistemas internacionales que impulsan el desarrollo tecnológico. Es una señal importante de convergencia con los estándares globales y de reconocimiento del valor que tienen el conocimiento, la investigación y la propiedad intelectual para construir una economía más competitiva”, sostuvo Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina.

El ejecutivo agregó: “Después de tantos años de trabajo, este paso nos acerca a una Argentina integrada a los centros de innovación globales”.

Qué cambia con el tratado de patentes: de 12 a 30 meses para decidir

Uno de los principales beneficios del PCT, tal como explicaron, es que simplifica la primera etapa de los trámites internacionales de patentes. Hasta ahora, las empresas e investigadores argentinos que buscaban proteger una invención en distintos países debían gestionar sus solicitudes bajo los procedimientos correspondientes a cada jurisdicción.

Con el nuevo esquema, podrán presentar una única solicitud internacional que sirve como punto de partida para iniciar el proceso en múltiples mercados.

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La diferencia también está en los plazos. Según explicó AmCham, el sistema permite disponer de hasta 30 meses para decidir en qué países continuar el trámite, frente a los 12 meses del esquema actual.

Ese tiempo adicional puede resultar determinante para una startup o una pyme tecnológica que necesita conseguir financiamiento, evaluar oportunidades comerciales o definir dónde le conviene proteger su desarrollo.

Sin embargo, existe una aclaración importante: el PCT no crea una patente mundial ni garantiza protección automática en los países participantes.

Cada Estado conserva la facultad de analizar las solicitudes y determinar si corresponde otorgar una patente según su legislación.

En Argentina, esa función continúa bajo la órbita del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Qué sectores argentinos pueden beneficiarse con la adhesión

La incorporación al sistema internacional -según señalaron- abre oportunidades para actividades en las que la innovación requiere inversiones elevadas y cuyos resultados pueden tardar varios años en llegar al mercado.

En la industria farmacéutica y la biotecnología, los desarrollos suelen demandar largos procesos de investigación. Contar con procedimientos internacionales más previsibles puede facilitar la planificación de inversiones y la búsqueda de protección para nuevas tecnologías.

En el sector agroindustrial, el tratado puede favorecer la proyección internacional de innovaciones destinadas a mejorar la productividad y desarrollar soluciones tecnológicas para la producción de alimentos.

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Para las startups, universidades y empresas tecnológicas, en tanto, la posibilidad de iniciar trámites de protección internacional mediante un mecanismo unificado puede contribuir a reducir complejidades administrativas y facilitar el acceso a potenciales inversores.

La propiedad intelectual adquiere especial relevancia para las compañías cuyo principal activo no es una planta industrial o un bien físico, sino una tecnología, un proceso innovador o un desarrollo surgido de años de investigación.

La adhesión al PCT también tiene una dimensión económica. Para las empresas que desarrollan tecnologías con potencial exportador, contar con reglas compatibles con los principales mercados internacionales puede facilitar la planificación de negocios y las decisiones de inversión.

Desde AmCham señalaron que la aprobación es el resultado de un largo proceso institucional y legislativo que la entidad acompañó durante décadas, con el objetivo de promover un sistema de propiedad intelectual más moderno y previsible.

La entidad considera que la integración al PCT puede ayudar a fortalecer la participación argentina en las cadenas globales de conocimiento y mejorar las condiciones para transformar investigaciones y desarrollos tecnológicos en oportunidades comerciales.

La aprobación legislativa no implica, por sí sola, que todas las ventajas del sistema ya estén operativas. La implementación efectiva dependerá de completar los procedimientos de adhesión y de su entrada en vigor para Argentina.

El desafío, a partir de ahora, será que esa integración internacional se traduzca en herramientas concretas para las empresas y los investigadores locales, especialmente aquellos que hasta hoy encuentran mayores dificultades para financiar y gestionar la protección de sus innovaciones en el exterior.