El oficialismo consiguió sancionar la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en una votación que llegó después de las negociaciones con la oposición y las modificaciones introducidas durante el debate en Diputados.

La iniciativa forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno con Estados Unidos y busca simplificar el procedimiento para solicitar protección de invenciones en distintos países. El acuerdo no establece una patente mundial ni reemplaza los sistemas nacionales de aprobación.

La discusión estuvo atravesada por las advertencias de los laboratorios nacionales, que cuestionaron el impacto que la adhesión podría tener sobre la industria farmacéutica local, la competencia y el acceso a medicamentos genéricos.

Discapacidad: el Senado aprobó por unanimidad la ley con las modificaciones reclamadas por la oposición.

El proyecto había obtenido media sanción en Diputados el 27 de agosto, con una reserva sobre el capítulo II del tratado, luego de las objeciones planteadas por los laboratorios nacionales. Esa modificación formó parte de las negociaciones para reunir los respaldos necesarios en el Congreso.

Con la aprobación del Senado, el Gobierno consiguió completar el trámite legislativo de una de las iniciativas vinculadas a la agenda bilateral con Washington.

MSS/TC