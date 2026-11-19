El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, terminó de acomodar sus piezas en el Consejo de la Magistratura. Según pudo saber PERFIL, la diputada bonaerense Giselle Castelnuovo será la segunda consejera de La Libertad Avanza por la Cámara baja para el período 2026-2030, junto al cordobés Gonzalo Roca, que sigue en su lugar. Los dos se referencian en el armado de los Menem, que así se quedan con las dos bancas que le corresponden al oficialismo como primera minoría. La definición llega el mismo día en que vencieron los mandatos de los consejeros salientes, con el organismo que selecciona y sanciona a los jueces todavía incompleto.

Hasta este miércoles, el oficialismo solo había ratificado a Roca y el segundo nombre era una incógnita. Castelnuovo es abogada especializada en derecho laboral y llegó a la Cámara en diciembre de 2025, en el noveno lugar de la lista libertaria de la provincia de Buenos Aires.

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La ley 24.937 asigna dos lugares a la primera minoría de cada Cámara y uno a cada una de las dos siguientes. La Libertad Avanza, hoy la bancada más numerosa de Diputados, se queda con dos. Unión por la Patria, que en el período anterior tenía dos, conserva una sola, que ocupará el massista Guillermo Michel, ex director general de Aduanas. El cambio refleja la nueva relación de fuerzas que dejaron las elecciones de 2025.

La tercera silla es la que sigue abierta. Provincias Unidas, el interbloque que responde a los gobernadores, postula al cordobés Juan Fernando Brügge, con el santafesino Pablo Farías como suplente. El PRO, en cambio, negocia con el oficialismo para quedarse con ese lugar y llevar a la diputada Florencia De Sensi, con Antonella Giampieri como suplente. El argumento de los gobernadores es aritmético: el interbloque que preside Gisela Scaglia suma 18 integrantes y la bancada de Cristian Ritondo, 12. Si las autoridades de la Cámara se inclinan por el PRO, ya advirtieron que irán a la Justicia.

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Menem como titular de la Cámara es quien debe formalizar las designaciones a propuesta de los bloques. La discusión de fondo es si un interbloque, que agrupa bancadas de distintos partidos, puede computarse como una sola fuerza a la hora de repartir lugares. Provincias Unidas ya invoca dos antecedentes de 2022. Ese año, la Justicia le dio la razón a la radical Roxana Reyes cuando el peronismo intentó quedarse con una silla de la UCR. También en 2022, la Corte Suprema anuló la maniobra del Frente de Todos en el Senado, que había partido su bloque para desplazar a Luis Juez. En ambos casos, los tribunales privilegiaron el peso real de cada fuerza por sobre el armado formal de las bancadas. Para el oficialismo, además, enfrentarse con los gobernadores tiene un costo concreto en la antesala del tratamiento del Presupuesto y de las reformas que impulsa en el Congreso.

En el Senado también el reparto estaba cerradose en las últimas horas. El peronismo antendrá dos lugares con Eduardo “Wado” de Pedro y la riojana Florencia López, en reemplazo de Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde. Los libertarios tendrán una sola silla, que ocuparía la neuquina Nadia Márquez en lugar de Juez. La UCR llevaría a Maximiliano Abad en reemplazo de Eduardo Vischi. Márquez, pastora evangélica y principal apuesta de Karina Milei en la Cámara alta, había sido impulsada por la Casa Rosada para presidir la Comisión de Acuerdos, un movimiento que frenó Patricia Bullrich.

El resto de los estamentos ya avanzó. Los jueces Marcelo Gallo Tagle, Paula Castro y Gabriela Vázquez juraron el 5 de noviembre ante Horacio Rosatti, que preside la Corte Suprema y el Consejo, y Juan Manuel Culotta lo hizo el 12. Ese mismo día asumieron los abogados Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento, de la lista que armó Ricardo Gil Lavedra, e Itatí Demarchi y Fernando Levene, con apoyo de sectores del peronismo. Este jueves juraron el viceministro de Justicia, Santiago Viola, representante del Poder Ejecutivo, y el rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Diego Molea, por los académicos. La segunda banca académica está judicializada en el juzgado de María Servini, donde se discute el mecanismo de votación entre la UBA y el Consejo Interuniversitario Nacional.

Con Viola, Roca, Castelnuovo y Márquez, el Gobierno contará con cuatro integrantes propios en un cuerpo de 20.