El Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona y sanciona a los jueces, empieza a tomar forma para el período que se extiende hasta 2030, aunque con un desfasaje: mientras los representantes de los jueces y de los abogados ya juraron ante la Corte Suprema, la política todavía no terminó de definir a sus consejeros. En Diputados, La Libertad Avanza confirmó la continuidad del cordobés Gonzalo Roca pero aún no eligió a su segundo representante; Unión por la Patria se inclinó por Guillermo Michel y Provincias Unidas, por Juan Fernando Brügge. En el Senado, el peronismo ya tiene a sus dos nombres, pero el oficialismo sigue sin decidir.

Fuentes de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara baja confirmaron a PERFIL que el oficialista Roca continúa como consejero de la Magistratura. Por la ley 24.937 que rige el Consejo, la primera minoría en la Cámara baja tiene dos diputados en el cuerpo (hoy para LLA); la segunda, uno (de UP), y la tercera, otro (Provincias Unidas).

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Al cierre de esta nota, aún no estaba definido quién será el segundo diputado por el oficialismo en el Consejo. Lo que sí se confirmó este miércoles es que el elegido de Provincias Unidas es el cordobés Juan Fernando Brügge y su suplente es Pablo Farías, de Santa Fe. El interbloque lo preside Gisela Scaglia, ex vicegobernadora de Santa Fe, que fue una de las ausentes en la sesión de Diputados de este miércoles en la que fracasó el intento del Gobierno de la Ley Malvinas.

El Pro intentó colocar un consejero -circuló la versión de la diputada Florencia De Sensi y Antonella Giampieri como suplente- pero Provincias Unidas sacó a relucir el número: recordó que el interbloque cuenta con 18 miembros y el Pro 12. Según el sitio Parlamentario, desde Provincias Unidas advirtieron que si el Pro o las autoridades de la Cámara plantean lo contrario, irán a la Justicia, que ya favoreció en su momento a la diputada Roxana Reyes cuando el PJ buscó quedarse con el cargo de la UCR con el argumento de los interbloques.

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Guillermo Michel resultó elegido por Unión por la Patria. Michel fue director general de Aduanas durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía y aspira a la gobernación de la provincia de Entre Ríos. Participó este martes del encuentro que organizaron el Frente Renovador y el peronismo federal en San Fernando por el Día de la Militancia.

Por el Senado, PERFIL informó en exclusiva que irán Eduardo “Wado” de Pedro y Florencia López. La Libertad Avanza aún no se definió. Según una fuente del oficialismo en la Cámara alta las alternativas están entre Belén Montes de Oca (Tierra del Fuego), Nadia Márquez (Neuquén), Gonzalo Guzmán Coraita (Salta) y Luis Juez (Córdoba). Juez viene de ejercer como consejero y Márquez es la pastora evangelista cuya iglesia visitó el presidente Javier Milei y la candidata del sector de Karina Milei y Martín Menem a presidir la comisión de Acuerdos, vacante tras la muerte de Juan Carlos Pagotto, de La Rioja.

En principio hay una certeza: el viceministro de Justicia Santiago Viola y el representante de los académicos, Diego Molea, jurarán este jueves 19 a las 11:30. La elección del segundo académico está judicializada.

Los que ya juraron: jueces y abogados

Ante la Corte, ya juraron los cuatro jueces y cuatro abogados que se impusieron en sus respectivas elecciones e integrarán la Magistratura hasta 2030. Se trata de los jueces Marcelo Gallo Tagle (lista Bordó), Paula Castro (lista Celeste), Gabriela Vázquez (lista Celeste en escisión) y Juan Culotta (Compromiso Federal). Por los abogados, llegan al Consejo Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento, de Unidad en Defensa de la Abogacía; Itatí Demarchi, cabeza de la lista Abogacía Unida y Dignidad Profesional, y Fernando Levene. Demarchi y Levene tienen el apoyo de distintos sectores del peronismo; Biglieri y Sarmiento integraron una lista cuyo artífice fue Ricardo Gil Lavedra, ex presidente del Colegio de Abogados y el juez del Juicio a las Juntas.

La política tiene que dar su definición. Hasta ahora, no demuestra demasiado apuro.