El Gobierno nacional le envió una carta formal a la Universidad de Buenos Aires (UBA) para que impida el homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador del PRT y líder del ERP, que organiza la Facultad de Ciencias Sociales para el 10 de diciembre. La nota la firmó la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez, que depende del Ministerio de Capital Humano, y fue dirigida al rector Ricardo Gelpi. Además de pedir que se suspenda el acto, exige sanciones para quienes lo promovieron.

El rechazo también llegó desde adentro de la universidad. El vicerrector Emiliano Yacobitti escribió en X: "Rechazo la propuesta de homenaje a Mario Santucho". Además, presentará un proyecto ante el Consejo Superior, que se reúne el miércoles 25 de noviembre, para rechazarlo formalmente.

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Qué dice la carta

"Me dirijo a Ud. debido al publicitado y desafortunado homenaje", comienza la nota. En ella, el Gobierno le exige al rector, "como responsable máximo de la Universidad de Buenos Aires", que frene el acto y "que se impongan las sanciones que correspondan a quienes promovieron esta convocatoria". También le pide que informe qué medidas administrativas y disciplinarias tome la universidad.

Para el Gobierno, "el mencionado homenaje a este personaje no hace más que reivindicar el pasado violento de nuestra Patria". Según la carta, el acto podría ser considerado una apología de hechos violentos, y las autoridades universitarias podrían tener responsabilidad penal. Además, sostiene que usar instalaciones y fondos de una universidad pública para fines que no le corresponden podría implicar un incumplimiento de los deberes de los funcionarios.

Sin embargo, la nota no menciona ningún fallo judicial ni especifica qué delito se habría cometido. Además, por la autonomía universitaria que garantizan la Constitución y la Ley de Educación Superior, el Gobierno no puede suspender el acto ni aplicar sanciones por su cuenta.

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Cómo será el homenaje

El acto está previsto para el jueves 10 de diciembre, a las 18, en el patio "Indio Solari" de la sede de la Facultad de Ciencias Sociales, en Santiago del Estero 1029, en Constitución. Incluirá charlas políticas y culturales, la colocación de una escultura y un cierre a cargo de Mario Santucho, hijo del fundador del ERP.

Lo organizan la cátedra de Sociología a cargo de Pablo Bonavena, el Colectivo Cultural Contramuro, la agrupación estudiantil La Mella y el Espacio de Unidad de los Revolucionarios. El Consejo Directivo de la facultad, que encabeza la decana Ana Arias, lo declaró de "interés institucional" y autorizó la instalación de la escultura donada. En su resolución, destacó la trayectoria política de Santucho y vinculó el reconocimiento con el compromiso de la facultad con la memoria, la verdad y la justicia. Se trata de una decisión de esa facultad, no de toda la UBA.

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La fecha elegida coincide con el aniversario de la vuelta de la democracia en 1983, cuando asumió Raúl Alfonsín, y con el Día de los Derechos Humanos.

Quién fue Santucho

Mario Roberto Santucho fue el líder del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), fundado en 1965, y de su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), creado en 1970. A esa organización se le atribuyen secuestros, asesinatos y ataques a cuarteles militares, entre ellos el asesinato del empresario Oberdan Sallustro, en 1972. Santucho murió el 19 de julio de 1976, durante un operativo militar en Villa Martelli, pocos meses después del golpe de Estado.

IC/AF