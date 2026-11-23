La polémica por el homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se convirtió en un gran tema de discusión política este fin de semana largo, y en las últimas horas sumó nuevas repercusiones. En ese marco, la decana de la Facultad de Ciencias Socielas de la UBA, Ana Josefina Arias, defendió la decisión del Consejo Directivo de esa casa de estudios de declarar "de interés institucional" el homenaje jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), señalando "no me parece sensato impedir que un grupo reivindique a un líder al que valora”.

Durante una entrevista con María O’Donnell en Urbana Play, la decana explicó los motivos de la propuesta, reconoció el papel que tuvo el dirigente como jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y sostuvo que el reconocimiento "busca reivindicar su trayectoria militante" y la de una generación "que fue perseguida" durante la última dictadura militar.

La iniciativa contempla la colocación de una escultura en el patio de la sede de la facultad, ubicada en Santiago del Estero 1029, en el barrio porteño de Constitución. El homenaje fue impulsado por el colectivo cultural Contramuro y presentado por una agrupación estudiantil ante el Consejo Directivo, que aprobó la propuesta con dos abstenciones.

Según explicó Arias, la obra se instalará en un espacio donde habitualmente las agrupaciones estudiantiles realizan murales y reivindican distintas figuras políticas. La decana señaló que la iniciativa fue autorizada por el órgano de gobierno de la facultad y que la propuesta busca poner en discusión la trayectoria de Santucho.

Afiche Mario Roberto Santucho | Crédito: Imagen Web

La decisión generó cuestionamientos dentro y fuera de la universidad. El Ministerio de Capital Humano solicitó información a la UBA sobre las actuaciones vinculadas con el homenaje. Por su parte, el vicerrector Emiliano Yacobitti manifestó su rechazo y anticipó que pediría a las autoridades de Sociales que reconsideraran la medida.

El Gobierno le pidió a la UBA que impida un homenaje a Mario Roberto Santucho

Uno de los principales ejes de la entrevista fue la descripción de la trayectoria de Santucho en los fundamentos del homenaje. O’Donnell cuestionó que el texto destacara su compromiso con la transformación social y su militancia junto a los trabajadores, pero que no mencionara explícitamente su condición de fundador y jefe del ERP, una de las principales organizaciones guerrilleras de la Argentina durante la década del 70.

Ante los cuestionamientos, Arias reconoció que Santucho fue uno de los líderes de una organización armada, aunque sostuvo que su figura representa un conjunto más amplio de apuestas políticas de aquella generación.

Mario Roberto Santucho

En ese sentido, defendió la posibilidad de reivindicar su trayectoria sin que eso implique trasladar sus decisiones políticas al presente. También consideró que no corresponde analizar aquel período exclusivamente desde los parámetros de la democracia actual “En democracia tenemos que reivindicar y reconocer las trayectorias militantes de una generación que pagó carísima su opción de vida, su opción política”, afirmó la decana.

Además, aclaró que el homenaje no busca discutir la participación del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) entre 1973 y 1976, sino reconocer una figura política cuya trayectoria sigue siendo reivindicada por distintos sectores. También sostuvo que la lucha armada fue una opción política de aquella generación y que esa dimensión no está negada en el reconocimiento a Santucho.

Durante el intercambio, O’Donnell insistió en que la colocación de una escultura en un espacio público universitario implica un reconocimiento institucional y no solamente una expresión de una agrupación estudiantil. También planteó que el homenaje debía contemplar las responsabilidades de Santucho como jefe del ERP.

Mencionó algunas de las principales acciones de la organización, como el copamiento del Regimiento de Azul y el ataque al Batallón de Arsenales de Monte Chingolo, operaciones que dejaron víctimas. También cuestionó que el homenaje presentara a Santucho como un militante ejemplar sin hacer referencia explícita a su responsabilidad al frente de una organización guerrillera.

Arias respondió que la figura del dirigente no puede reducirse únicamente a su participación en la lucha armada ni tampoco a su condición de víctima de la última dictadura. En ese sentido, sostuvo que el reconocimiento contempla las distintas dimensiones de su trayectoria política.

La decana también defendió la tradición de la Facultad de Ciencias Sociales en materia de memoria, verdad y justicia. Como ejemplo, mencionó los retratos de cientos de estudiantes y docentes desaparecidos que se encuentran en las instalaciones de la institución y señaló que algunos de ellos habían integrado organizaciones como Montoneros y el ERP “Me parece que es valioso poner en el debate público estas cuestiones”, señaló durante la entrevista. También consideró que las discusiones sobre las militancias de los años 70 siguen generando incomodidad y que la universidad debe ser un espacio para debatirlas.

El Ministerio de Capital Humano informó que solicitó formalmente a la Universidad de Buenos Aires información sobre la iniciativa y las medidas que se tomarían frente a la convocatoria. Por su parte, Emiliano Yacobitti expresó su rechazo y anunció que pediría a las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales que reconsideraran el reconocimiento.

CS/HB