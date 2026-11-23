El Gobierno nacional le pidió a la Universidad de Buenos Aires (UBA) que impida la realización de un homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador y líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), previsto para el próximo 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales.

El planteo fue realizado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que envió una nota al rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi, para exigir que se adopten las medidas administrativas necesarias para evitar la realización del acto y que se apliquen las sanciones correspondientes a sus organizadores.

Mario Roberto Santucho | Crédito: Wikipedia

La iniciativa, sin embargo, no tuvo hasta el momento el respaldo del rectorado. Según trascendió desde la conducción de la universidad, la UBA no impedirá la actividad, aunque la controversia podría continuar en las próximas semanas y abrir una discusión sobre el reconocimiento previsto en la Facultad de Sociales.

La postura del rectorado de la UBA y el rechazo de Emiliano Yacobitti

Desde el rectorado de la Universidad de Buenos Aires señalaron que, en principio, no pondrán obstáculos a la realización del homenaje en nombre de la libertad de cátedra. La convocatoria fue impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, vinculada a la actual conducción de la institución.

El vicerrector Emiliano Yacobitti, en cambio, expresó su rechazo al acto y adelantó que presentará un proyecto ante el Consejo Superior para que el órgano se pronuncie sobre la convocatoria.

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"Rechazo la propuesta de homenaje a Mario Santucho, quien atentó con las instituciones estatales en el periodo democrático 1973/76", manifestó. Además, sostuvo que la universidad no debería ser el ámbito de reconocimiento a una persona que recurrió a la violencia contra las instituciones democráticas.

La polémica también se da en medio de un recambio en la conducción de Sociales. El 14 de agosto, el Consejo Directivo eligió a Diego de Charras y Julián Rebón como decano y vicedecano, respectivamente, para el período que comenzará en marzo de 2027 y se extenderá hasta 2031. Desde sectores de la conducción universitaria no descartaron que las nuevas autoridades revisen la iniciativa una vez que asuman.

Qué contempla el homenaje a Santucho

La actividad está prevista para el 10 de diciembre en la sede renovada de la Facultad de Ciencias Sociales, en el barrio porteño de Constitución. Según la convocatoria, contempla la inauguración de una escultura en homenaje a Santucho y la participación de su hijo, Mario Santucho, con palabras durante el acto.

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La resolución que avaló la actividad fue aprobada por el Consejo Directivo de la facultad y destacó el recorrido del dirigente como actor político de la Argentina y de América Latina. El reconocimiento generó cuestionamientos de distintos sectores, que objetaron la decisión por su participación en la lucha armada durante los años 70.

Quién fue Mario Roberto Santucho y qué era el ERP

Mario Roberto Agustín Santucho fue uno de los principales dirigentes de la guerrilla marxista en la Argentina durante las décadas de 1960 y 1970. Nació el 12 de agosto de 1936 en Santiago del Estero y participó en la fundación del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en 1965, una organización marxista-leninista que buscaba impulsar una revolución socialista.

El ERP | Crédito: Imagen Web

En 1970, el partido promovió la creación del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una organización armada que protagonizó secuestros, ataques a instalaciones militares y otros operativos durante la década. Entre los hechos atribuidos a la guerrilla figuran el secuestro y asesinato del empresario Oberdan Sallustro en 1972, el ataque al Comando de Sanidad del Ejército en 1973 y el intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo en diciembre de 1975.

Mario Roberto Santucho | Crédito: Cedoc

Santucho fue detenido en 1971, pero el 15 de agosto de 1972 protagonizó una fuga de la cárcel de Rawson junto a otros militantes de organizaciones armadas. Luego pasó por Chile y Cuba antes de regresar a la Argentina para retomar la conducción del PRT-ERP.

Murió el 19 de julio de 1976 en Villa Martelli, durante un operativo de las fuerzas militares en el marco de la última dictadura.

La reacción de Capital Humano

Desde el Ministerio de Capital Humano reafirmaron su compromiso con una universidad pública orientada a la educación, la convivencia democrática y la paz, en el comunicado con el que formalizaron el pedido a las autoridades de la UBA.

La solicitud de intervención abrió un nuevo capítulo en la controversia por el homenaje, que tendrá una discusión institucional en el ámbito universitario mientras se mantiene la convocatoria para el 10 de diciembre.

LB/AF