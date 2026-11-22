La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) declaró de "interés institucional" un homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador y máximo referente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). La actividad se realizará el próximo 10 de diciembre, en coincidencia con el Día de la Restauración de la Democracia, y generó cuestionamientos por la reivindicación de su figura.

La iniciativa fue impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología. La resolución fue aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad, que también dispuso la instalación de un cuadro-escultura donado por los organizadores en el patio interno "Indio Solari" de la sede Federico Schuster, ubicada en Santiago del Estero 1029, en el barrio porteño de Constitución.

Afiche Mario Roberto Santucho | Crédito: Imagen Web

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Entre los fundamentos de la decisión, las autoridades académicas destacaron la trayectoria de Santucho como "actor político de nuestro país y nuestra región latinoamericana" y señalaron que durante 2026 se cumplen 50 años de su desaparición forzada, ocurrida durante la última dictadura cívico-militar.

En el texto también sostuvieron que el dirigente "encarnó de manera ejemplar el compromiso con la transformación social", con una participación política que comenzó durante sus años de estudiante en la Universidad Nacional de Tucumán, donde se recibió de contador público. Allí fue representante estudiantil en el Consejo Académico y posteriormente delegado ante el Consejo Tripartito de la Federación Universitaria Argentina (FUA).

La resolución también destacó su papel como fundador y secretario general del PRT y comandante del ERP. Además, los impulsores del homenaje señalaron que la propuesta recibió el respaldo de distintos claustros de la Facultad, integrantes de otras unidades académicas, militantes, familiares, artistas y organizaciones nacionales e internacionales.

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Marcos Osatinski, Mario Roberto Santucho y Fernando Vaca Narvaja | Crédito: Imagen Web

Sin embargo, la decisión despertó críticas de sectores que cuestionaron la reivindicación institucional del exjefe guerrillero. Una de las entidades que manifestó su rechazo fue la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que apuntó contra el homenaje y recordó algunos de los crímenes atribuidos a la organización que conducía Santucho.

"Esto es lo que homenajea la UBA. Uno de los crímenes más resonantes del ERP que comandaba Santucho fue el secuestro y asesinato de Oberdán Sallustro", expresó la asociación a través de sus redes sociales, en referencia al empresario italiano asesinado en abril de 1972.

El secuestro de Oberdán Sallustro fue perpetrado por el ERP el 21 de marzo de 1972. El empresario italiano, que se desempeñaba como director general de Fiat Concord en la Argentina, permaneció cautivo durante 20 días y fue asesinado el 10 de abril de ese año durante un operativo de las fuerzas de seguridad para intentar liberarlo. El caso se convirtió en uno de los episodios más resonantes de la actividad armada de la organización.



Santucho nació en Santiago del Estero en 1936 y desarrolló su militancia política durante las décadas de 1960 y 1970. Al frente del PRT-ERP, la organización impulsó la lucha armada como estrategia para alcanzar el poder político. Entre las acciones más resonantes se encuentran el asalto al Comando de Sanidad del Ejército, el ataque a la guarnición militar de Azul y el intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo.

Mario Roberto Santucho | Crédito: Imagen Web

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En agosto de 1972 había sido detenido y posteriormente protagonizó una fuga de la cárcel de Rawson junto a otros dirigentes de organizaciones guerrilleras. El 19 de julio de 1976 murió durante un operativo del Ejército en Villa Martelli, cuando la dictadura militar llevaba cuatro meses en el poder.

Por último, el Consejo Directivo fundamentó la declaración de interés institucional en el compromiso de la Facultad con "una construcción activa y plural de la memoria, verdad y justicia en materia de Derechos Humanos". También sostuvo que "reivindicar las banderas y las trayectorias de quienes entregaron su vida por una sociedad más justa constituye un deber ético e imprescindible para la memoria colectiva de las nuevas generaciones".

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