El actor Rodrigo de la Serna protagoniza uno de los lanzamientos más esperados del 2026 al irrumpir en Netflix con la serie “Gordon”, una producción dramática que retrata su personaje más oscuro hasta la fecha.

La trama reconstruye el accionar delictivo y parapolicial en la historia argentina de los años 70. Basada en las investigaciones del periodista Marcelo Larraquy, expone la violencia política, la persecución y el poder.

A lo largo de la serie, el espectador acompaña la transformación de Aníbal Gordon desde sus inicios como delincuente común dedicado al robo de obras de arte hasta convertirse en un temible agente de inteligencia y líder operativo de la Triple A.

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Para dar vida a este personaje más oscuro, Rodrigo de la Serna atravesó una profunda preparación física y psicológica que le permitió encarnar la frialdad de un hombre clave.

El estreno en Netflix apuesta por un tono crudo y realista que evita cualquier glorificación del protagonista mientras desmenuza los mecanismos de la impunidad que se padecieron durante la dictadura cívico-militar.

El respaldo de la producción y un elenco de primer nivel

La realización de la serie "Gordon" contó con un despliegue técnico de gran escala en distintas locaciones de Buenos Aires y Bariloche para ambientar con rigor documental la historia argentina de los años 70.

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Rodrigo de la Serna en la serie "Gordon" | Crédito: Netflix

Sobre el impacto de esta apuesta en Netflix y el trabajo interpretativo de Rodrigo de la Serna frente a su personaje más oscuro, desde la dirección ejecutiva de contenidos y producción de la plataforma en Argentina destacaron el compromiso artístico del equipo: “Es imposible conseguir un resultado como el que tenemos hoy sin el compromiso y la entrega absoluta de un actor de la talla de Rodrigo”.

Además del protagónico de Rodrigo de la Serna en la piel de su personaje más oscuro, el reparto de la serie "Gordon" reúne a destacadas figuras de la actuación nacional como Matías Recalt, Camila Peralta, Agustín Pardella y Matías Mayer.

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Rodrigo de la Serna en la serie "Gordon" | Crédito: Netflix

Con este lanzamiento en Netflix, la industria audiovisual local vuelve a poner bajo la lupa los capítulos más complejos de la historia argentina de los años 70, ofreciendo al público global un thriller político atrapante. El relato mantiene la tensión narrativa episodio tras episodio y deja abiertos interrogantes profundos sobre la memoria y las heridas del pasado reciente.

PM / ds