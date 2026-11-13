Ranking Netflix Argentina: las 4 series más populares del momento para ver este fin de semana

La plataforma de streaming renueva constantemente su ranking y ofrece historias para distintos gustos. Entre las propuestas que generan interés aparecen ficciones sobre conflictos familiares, investigaciones criminales, secretos y personajes que deben enfrentarse a situaciones inesperadas.

Desde un drama ambientado en el mundo de la medicina hasta una historia de espionaje protagonizada por una reconocida actriz británica, estas son cinco producciones para tener en cuenta a la hora de elegir qué ver.

“Anestesia”: un neurocirujano enfrenta las consecuencias de una operación fallida

Anestesia | Crédito: Netflix

La primera propuesta es un drama polaco que combina conflictos profesionales, decisiones médicas y problemas personales. La historia sigue a Dawid, un reconocido neurocirujano cuya carrera queda comprometida después de la muerte de un paciente durante una intervención. A raíz de ese episodio, abandona una prestigiosa clínica y comienza a trabajar en un hospital local, donde intenta recuperar el rumbo de su vida.

Sin embargo, su llegada al nuevo establecimiento no será sencilla. Sus métodos de trabajo, su carácter y las diferencias con otros profesionales generan tensiones dentro del equipo médico. A medida que avanza la historia, Dawid deberá enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones y demostrar que todavía puede ejercer su profesión.

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La serie está protagonizada por Leszek Lichota, Karolina Gruszka y Aleksandra Popławska. Su primera temporada cuenta con ocho episodios y se presenta como una alternativa para quienes disfrutan de los dramas médicos y las historias ambientadas en hospitales.

“La ley de Alicia”: una abogada busca reconstruir su vida después de un escándalo

La ley de Alicia

Esta producción mexicana tiene como protagonista a Alicia, una mujer que debe enfrentar un cambio radical en su vida cuando su esposo, Aurelio, es declarado culpable y encarcelado por corrupción. La situación familiar se complica todavía más cuando salen a la luz videos que lo involucran en un escándalo sexual, lo que expone a toda la familia ante la opinión pública.

Después de permanecer dos décadas alejada de la abogacía, Alicia decide regresar a los tribunales para recuperar su independencia económica y profesional. Mientras intenta reconstruir su carrera y acompañar a sus hijos adolescentes, también comienza a cuestionar las decisiones que tomó durante su matrimonio y lo que realmente quiere para su futuro.

La ficción está protagonizada por Fernanda Castillo, Michel Brown y Karina Gidi. Se trata de una adaptación de "The Good Wife", la reconocida serie estadounidense creada por Robert y Michelle King. Netflix estrenó su primera parte el 11 de noviembre y tiene previsto lanzar la segunda el 9 de diciembre.

“El intercambio”: unas vacaciones que terminan en una trama de secretos

El intercambio | Crédito: Netflix

Lo que parecía una oportunidad para disfrutar de unas vacaciones diferentes se convierte en una experiencia inquietante para dos parejas que deciden intercambiar sus viviendas. Una de ellas vive en Sicilia y la otra en Estocolmo, pero el acuerdo pronto deja de ser una experiencia idílica.

Al instalarse en sus nuevos hogares, comienzan a descubrir situaciones extrañas y detalles que despiertan sospechas. Lo que inicialmente parecía una convivencia a distancia sin mayores complicaciones se transforma en una trama de engaños, secretos y desconfianza, en la que cada personaje intenta proteger su propia vida.

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La miniserie está protagonizada por Emma Appleton, Fares Fares y Frida Gustavsson. Con cuatro episodios, combina el suspenso y el drama psicológico, y propone una historia en la que las apariencias pueden esconder situaciones mucho más peligrosas de lo que parecen.

“Palomas Negras”: Keira Knightley vuelve al mundo del espionaje

Palomas negras | Crédito: Netflix

La última recomendación es un thriller de espionaje protagonizado por Keira Knightley, quien interpreta a Helen Webb, una mujer que lleva una doble vida. Aunque está casada con un político y cumple con las responsabilidades de su familia, en secreto trabaja como espía para una organización clandestina conocida como las Palomas Negras.

Su mundo cambia cuando asesinan a una persona cercana a ella y la organización decide intervenir. Para protegerla, reclutan a Sam, un antiguo amigo y asesino a sueldo que deberá acompañarla mientras intenta descubrir quién está detrás de lo ocurrido.

En la segunda temporada, Helen continúa involucrada en operaciones secretas mientras su esposo se prepara para convertirse en primer ministro. La aparición de una conspiración dentro de la propia organización amenaza con exponer su identidad y poner en peligro todo lo que construyó.

Junto a Knightley, el elenco cuenta con Ben Whishaw y Sarah Lancashire. La ficción combina acción, intriga política y conflictos personales en una historia que profundiza en los riesgos de sostener una vida marcada por los secretos.