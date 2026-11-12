Cuándo se estrena la última temporada de “Emily en París” en Netflix

La sexta y última temporada de “Emily en París” se estrenará el jueves 24 de diciembre de 2026 en Netflix. La plataforma difundió el primer adelanto de la entrega que cerrará la historia de Emily Cooper, la ejecutiva de marketing estadounidense interpretada por Lily Collins.

Netflix anunció el final de "Emily in Paris" con el tráiler de la última temporada

Netflix había confirmado en mayo que la comedia romántica terminaría con su sexta temporada. Collins comunicó la noticia en un video publicado al comienzo del rodaje, que tuvo a Grecia como primera parada y continuó en Mónaco y París

Qué muestra el tráiler de la temporada final de “Emily en París”

El adelanto abre con un repaso por distintos momentos de Emily desde su llegada a Francia y luego muestra su viaje a Grecia con Mindy, su amiga, interpretada por Ashley Park. Entre las primeras escenas de la nueva temporada aparece el encuentro de Emily con Gabriel en un mercado al aire libre.

“Emily en París”

La última entrega también incorporará a Mónaco entre sus locaciones. París seguirá siendo uno de los escenarios principales de la serie creada por Darren Star.

La postal de Gabriel que quedó pendiente al final de la quinta temporada

El reencuentro retoma una de las historias que quedaron abiertas en el último episodio. Tras separarse de Marcello Muratori, Emily regresó a París. Gabriel, que había aceptado un trabajo como chef privado a bordo del yate de un empresario, se enteró de la ruptura por un mensaje de Sylvie.

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Desde el barco, Gabriel le escribió una postal para invitarla a reunirse con él en Grecia. La quinta temporada terminó con esa invitación pendiente. Las primeras imágenes de los nuevos episodios ya muestran a los dos personajes juntos, con el futuro de su relación todavía abierto.

Quiénes integran el elenco de la última temporada

Además de Lily Collins, la sexta temporada contará con Lucas Bravo como Gabriel, Ashley Park como Mindy, Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie y Lucien Laviscount como Alfie. También forman parte del reparto Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Paul Forman y Minnie Driver.