Mike Tyson dijo en un documental que encontró a su ex esposa en la cama con Brad Pitt

Mike Tyson volvió a relatar el encuentro que, según contó, tuvo con Brad Pitt cuando el actor acompañaba a Robin Givens durante el proceso de divorcio del boxeador y la actriz. En el pódcast This Past Weekend, conducido por Theo Von, describió una visita a la vivienda de su entonces esposa y aseguró que la vio llegar junto a Pitt en un BMW que él le había comprado. Su testimonio recupera una historia que Givens confirmó parcialmente, aunque cuestionó sus versiones más explícitas.

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La conversación corresponde al episodio 658 del programa, publicado el 15 de mayo de 2026, y fue grabada con público en el teatro Wiltern de Los Ángeles. Aunque el relato volvió a circular en octubre, la entrevista no es nueva: forma parte de una charla en la que Tyson también repasó experiencias personales y recuerdos de su carrera.

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El tema apareció cuando Von le preguntó si alguna vez otra persona le había “robado” una pareja. Tyson descartó esa interpretación y ubicó el episodio en una etapa de separación: “No me la robó, pero mi esposa y yo estábamos pasando por un divorcio”, respondió. Así, situó su encuentro con Pitt en un momento en que el matrimonio ya atravesaba una ruptura.

Qué contó Mike Tyson sobre el encuentro con Brad Pitt

Según el excampeón de los pesos pesados, la separación no había terminado por completo con la intimidad entre ambos. En su reconstrucción, los enfrentamientos que mantenían públicamente coexistían con encuentros sexuales. Ese fue el contexto que ofreció para explicar por qué había ido a buscar a Givens pese a que estaban en pleno trámite de divorcio.

Tyson contó que llegó a la casa y no encontró a la actriz. Luego, mientras permanecía allí, vio acercarse el automóvil en el que viajaba con un acompañante. El BMW ocupa un lugar central en su recuerdo, porque sostuvo que se trataba de un vehículo que él mismo le había regalado. La secuencia narrada en el pódcast sitúa el encuentro en la llegada a la vivienda.

Al principio, dijo haber supuesto que el acompañante era alguien del entorno de Head of the Class, la comedia televisiva en la que trabajaba Givens. Después lo identificó como Brad Pitt, quien todavía no tenía la notoriedad internacional que alcanzaría más adelante. Tyson añadió una insinuación sexual sobre el actor, presentada como parte de su propia versión de lo ocurrido.

Robin Givens confirmó la llegada en auto, pero negó la versión de la cama

Robin Givens ya había respondido públicamente a esta historia en 2019, durante una participación en Watch What Happens Live with Andy Cohen. Allí reconoció que Tyson la había visto llegar en un automóvil con Pitt. Su confirmación se limitó a ese encuentro en el acceso a la casa y no respaldó todas las afirmaciones difundidas por el exboxeador.

Para explicar por qué estaba con el actor, Givens señaló que regresaban de una proyección cinematográfica o de una actividad similar. La actriz ofreció así una explicación distinta sobre las circunstancias de la llegada. Su respuesta tampoco confirmó las insinuaciones sexuales que Tyson incorporó posteriormente al relato del BMW.

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La desmentida más contundente estuvo dirigida a la versión que afirmaba que Tyson los había encontrado juntos en la cama. “Eso nunca, nunca, nunca sucedió”, aseguró Givens. También aclaró que no había leído la autobiografía de su exmarido, pero que le habían comentado lo que se decía allí sobre ella y Pitt.

El divorcio de Mike Tyson y una historia que reaparece desde hace años

Tyson y Givens se casaron en febrero de 1988 y se divorciaron en febrero de 1989. Su breve matrimonio constituye el marco temporal de una anécdota que el boxeador volvió a contar décadas después. La referencia al divorcio resulta relevante: en la conversación con Von, él mismo explicó que la relación ya estaba en proceso de disolución cuando ocurrió el encuentro.

La historia tampoco comenzó con el pódcast de 2026. Tyson ya la había relatado en entrevistas anteriores y en su autobiografía Undisputed Truth, publicada en 2013. Esa circulación prolongada explica por qué existen distintas reconstrucciones del episodio, algunas centradas en el automóvil y otras en afirmaciones que Givens rechazó expresamente.

LV