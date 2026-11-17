El universo de Crepúsculo volverá a la pantalla, pero esta vez con una propuesta diferente. Netflix avanza con el desarrollo de Sol de Medianoche, una serie animada basada en la novela homónima de Stephenie Meyer, que vuelve a contar los acontecimientos de la primera entrega de la saga desde el punto de vista de Edward Cullen.

La novedad llegó el 5 de noviembre, durante una presentación de resultados de Lionsgate. Kevin Beggs, presidente de Lionsgate Television Group, confirmó que el proyecto cuenta con un compromiso de dos temporadas por parte de Netflix. Según explicó, la participación activa de Meyer y su interés por la televisión y la animación fueron factores determinantes para impulsar la adaptación.

¿De qué tratará la nueva serie de Crepúsculo?

Crepúsculo | Crédito: Cedoc

Publicada en 2020, Sol de Medianoche recupera la historia que los lectores conocieron en el primer libro de Crepúsculo, pero introduce una perspectiva diferente, la de Edward Cullen. A diferencia de la narración original, centrada en Bella Swan, esta versión permitirá explorar los pensamientos, conflictos y emociones del vampiro.

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Entre ellos, su lucha por controlar sus instintos, su relación con la familia Cullen y el vínculo que desarrolla con Bella desde el momento en que sus caminos se cruzan. La producción será una serie animada para adultos y estará desarrollada en colaboración con Lionsgate Television. De esta manera, la adaptación buscará ampliar el universo de la franquicia sin repetir exactamente la propuesta de las películas que llegaron a los cines entre 2008 y 2012.

Quiénes están detrás de "Sol de Medianoche"

Robert Pattison | Crédito: CeDoc

La propia Stephenie Meyer participará como productora ejecutiva, junto a Meghan Hibbett, su socia en Fickle Fish Films. También estarán involucrados Wyck Godfrey, Marty Bowen y Erik Feig, entre otros productores vinculados al proyecto. Por su parte, Sinead Daly, conocida por su trabajo en Tell Me Lies y The Walking Dead: World Beyond, estará a cargo de la escritura y la producción ejecutiva.

Lynn Wang se desempeñará como directora supervisora de la animación. Hasta el momento, Netflix no anunció oficialmente el elenco de voces ni presentó un adelanto de la serie. Tampoco confirmó una fecha de estreno, por lo que todavía no hay precisiones sobre cuándo llegará a su catálogo.

Crepúsculo: un regreso a casi dos décadas del fenómeno original

Crepúsculo | Crédito: Cedoc

La nueva adaptación representa otra oportunidad para recuperar una franquicia que marcó a toda una generación. La historia de Bella, Edward y Jacob se convirtió en un fenómeno editorial y cinematográfico, con cinco películas protagonizadas por Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner.

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Ahora, con Sol de Medianoche, Netflix apuesta por recuperar ese universo desde una perspectiva narrativa diferente y a través de un formato animado. La confirmación de dos temporadas anticipa una apuesta importante por parte de la plataforma y de Lionsgate, aunque todavía queda por conocer cómo será la recepción de esta nueva versión entre los seguidores de la saga.

Mientras se aguardan novedades, las comunidades de fans ya especulan activamente en redes sociales sobre el elenco de voces y la propuesta visual de la animación para adultos. Las opiniones se encuentran divididas entre quienes mantienen la cautela y preferirían una producción en imagen real, y quienes aguardan con entusiasmo este formato, atentos a la posibilidad de que futuras temporadas extiendan la adaptación al resto de las novelas de la saga.

sc / ds