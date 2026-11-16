Robert Pattinson será el nuevo James Bond: qué se sabe de la próxima película del 007

Robert Pattinson será el próximo James Bond. La cuenta oficial de 007 anunció la elección este lunes 16 de noviembre con un video en el que el actor emerge de las sombras con un arma en la mano. El protagonista de The Batman y Crepúsculo tomará el relevo de Daniel Craig, quien se despidió del personaje en 2021 con "Sin tiempo para morir".

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El británico será el séptimo actor en interpretar al espía creado por Ian Fleming en la serie cinematográfica iniciada en 1962 con Dr. No. Antes que él lo encarnaron Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Craig, quien protagonizó cinco películas desde Casino Royale, estrenada en 2006.

El británico será el séptimo actor en interpretar al espía creado por Ian Fleming en la serie cinematográfica iniciada en 1962 con Dr. No. Antes que él lo encarnaron Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Craig, quien protagonizó cinco películas desde Casino Royale, estrenada en 2006.

La confirmación llega cinco años después de la última película y pone fin a una búsqueda que se convirtió en noticia por derecho propio. También marca la primera elección de un protagonista desde que Amazon MGM Studios asumió el control creativo de la franquicia en 2025.

Cómo fue la búsqueda del actor que reemplazará a Daniel Craig

El estudio había confirmado en mayo que la búsqueda estaba en marcha. En las últimas semanas circularon los nombres de Callum Turner, Jack Lowden, Josh O’Connor y Nicholas Hoult. Según Entertainment Weekly, todos hicieron pruebas de cámara para el papel. A comienzos de noviembre, TheWrap informó que Pattinson también había participado de las audiciones.

Robert Pattinson | Crédito: AFP

Tras el anuncio, Pattinson definió la oportunidad de interpretar a uno de los personajes más reconocidos del cine como «el honor de mi vida». Mike Hopkins, responsable de Prime Video y Amazon MGM Studios, destacó la versatilidad y la presencia en pantalla del actor al presentar la decisión.

Villeneuve agradeció a los intérpretes que participaron de la búsqueda y celebró la incorporación de Pattinson. El director sostuvo que el actor reúne rasgos clásicos de Bond y, a la vez, puede aportar una personalidad propia al personaje.

Pattinson alcanzó la fama internacional como Edward Cullen en Crepúsculo y volvió a ponerse al frente de una gran franquicia en 2022, cuando interpretó a Bruce Wayne en The Batman. El papel de Bond suma otro personaje de alcance global a una carrera que también incluye trabajos con directores como Christopher Nolan y el propio Villeneuve.

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En 2026, el actor integró el elenco de The Odyssey, de Nolan, y encarnó al presentador estadounidense Chris Hansen en Primetime. Su primera colaboración con Villeneuve fue en Dune: Part III, cuyo estreno está previsto para diciembre. La próxima película de Bond volverá a reunirlos.

Qué se sabe de la próxima película de James Bond

Denis Villeneuve dirigirá la entrega número 26 y Steven Knight, creador de Peaky Blinders, estará a cargo del guion. La producción quedará en manos de Amy Pascal, vinculada a las películas de Spider-Man, y David Heyman, productor de Harry Potter y Paddington. Tanya Lapointe será la productora ejecutiva.

La película abrirá una etapa para la saga después de que Barbara Broccoli y Michael G. Wilson cedieran el control creativo a Amazon MGM Studios en 2025. Será la primera entrega desde Dr. No en la que la familia Broccoli no haya elegido al actor que interpreta a Bond, según Associated Press.

El regreso también plantea una pregunta sobre la historia. Sin tiempo para morir cerró el ciclo de Craig con la muerte de su Bond, un desenlace inédito en la serie oficial. Con Pattinson ya confirmado y el equipo creativo definido, quedan por conocerse la trama, el título y la fecha de estreno de la película que traerá de vuelta al 007.