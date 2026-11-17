La Universidad de Buenos Aires (UBA) se encuentra entre los organismos más transparentes del Estado, según el Índice de Transparencia del Sector Público Nacional, que ubica a la institución con un porcentaje del 92,3% durante el primer semestre del 2026.



El informe, elaborado por la Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), y difundido por NA, analiza 20 dimensiones: 13 de transparencia activa y 7 de transparencia proactiva, la que las entidades comparten de manera voluntaria sobre los resultados de su gestión.

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Índice de Transparencia



En cada una se evalúan tres cuestiones: si la información se encuentra completa, si está actualizada y si se puede encontrar y descargar fácilmente en formatos que puedan volver a usarse. El puntaje final, de 0 a 100, pondera 90% la activa y 10% la proactiva.

Con esos criterios, el documento relevó 189 organismos y la UBA obtuvo el 92,3% en un ranking en el que el promedio del sector público nacional fue de 67,7%, lo que muestra que la universidad se posicionó 24,6% puntos por arriba.

Además la UBA se ubica por encima del promedio de las universidades nacionales, que tuvieron una mejora de 37,1 puntos entre el primer semestre de 2024 y el primero de 2026. Eso significa que el promedio de las casas de estudio pasó de 37,1 a 74,2 puntos; la UBA, con 92,3, supera ese promedio en más de 18 puntos.

Qué organismos quedaron por debajo del promedio

Algunos de las entidades que se encuentran por debajo del promedio son: YPF S.A., con 24,3 puntos (la UBA lo multiplica por casi cuatro); Dirección Nacional de Migraciones, con 42,4; Aerolíneas Argentinas, con 45,1; Dirección Nacional de Vialidad, con 62,2; Banco Central de la República Argentina, con 62,5; y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con 65,5.

También hay entidades que si bien superan el promedio general no llegan al número obtenido por la UBA. En esa situación, figuran: el Ministerio de Justicia con 86,7; el Instituto Nacional de Estadística y Censos con 85,4; Educ.ar con 80,2; el Ministerio de Relaciones Exteriores con 73,9; la Jefatura de Gabinete de Ministros con 79,6; y la Secretaría General de la Presidencia con 86,6.

Fuente: NA