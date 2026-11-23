El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, publicó en X su postura sobre el homenaje que se le intenta hacer el 10 de diciembre al exreferente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales.

"Rechazo la propuesta de homenaje a Mario Santucho, quien atentó con las instituciones estatales en el periodo democrático 1973/76. Como Vicerrector de la UBA estoy convencido que la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático", escribió el dirigente de origen radical luego de que se conociese la iniciativa que impulsan el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología de la Facultad de Sociales.

El Gobierno nacional, a través del ministerio de Capital Humano del que depende la secretaría de Educación de la Nación, le había enviado este domingo a la UBA una nota dirigida al rector Ricardo Jorge Gelpí en la que le exigía que adoptara las medidas administrativas necesarias para evitar el acto que consistiría en la inauguración de una escultura del exdirigente revolucionario. Además pidieron que se le apliquen sanciones a las personas que lo organizaban.

Mario Roberto Santucho | Crédito: Imagen Web

La UBA anticipó que no pondrá obstáculos al homenaje porque invoca la libertad de cátedra. Pero internamente se empezaron a escuchar opiniones en contra del homenaje a Santucho.

La de Yacobitti es una de ellas. En su posteo señala que en la UBA "los homenajes deben estar reservados para quienes se destacan por sus aportes en ciencia, tecnología y en la vida pública siempre dentro del respeto a la democracia, como lo indica nuestro Estatuto y la Constitución Nacional". Y agrega: "Por eso voy a presentar un proyecto en el Consejo Superior para que el órgano de gobierno de la Universidad se expida en el mismo sentido".

Actualmente Sociales aunque ya tiene nuevas autoridades electas que asumirán en marzo (Diego de Charras y Julián Rebón serán el nuevo decano y vicedecano, respectivamente) es conducida actualmente por Ana Arias, vinculada al peronismo porteño.

La resolución que avaló la actividad fue aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad, que destacó el recorrido del dirigente como actor político de la Argentina y de América Latina. El reconocimiento generó cuestionamientos desde diversos sectores, que objetaron la decisión por la participación de Santucho en la lucha armada en los años 70.