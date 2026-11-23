La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) envió este lunes una carta abierta a los senadores para que aprueben el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, que tiene media sanción de Diputados desde hace dos años. “Les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley”, escribieron los obispos, a una semana del cierre de las sesiones ordinarias y a dos días del plenario de comisiones en el que el Senado retomará el debate.

La carta, fechada este 23 de noviembre, lleva la firma de las cuatro autoridades del Episcopado: el presidente, Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza; el vicepresidente primero, cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba; el vicepresidente segundo, César Daniel Fernández, obispo de Jujuy, y el secretario general, Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro. Lleva por título “Es un soplo la vida… pero el bien permanece” y se apoya en la frase que pronunció León XIV en su primer mensaje en la Argentina, en el Palacio Libertad. A diferencia de las misivas anteriores, dirigidas a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, esta vez los obispos les escribieron directamente a los senadores.

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El texto describe las consecuencias de las apuestas online en niños, adolescentes y jóvenes: familias que sufren, deudas crecientes, adicciones, vínculos deteriorados y, “en los casos más dolorosos”, la desesperación y el riesgo de suicidio. “Estamos a pocos días de que pueda perder estado parlamentario el proyecto”, advierten, y piden que el Senado “asuma con urgencia su responsabilidad”. El tono sube hacia el final: “Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”. Además, el Episcopado reclama a los legisladores que se pronuncien: “La sociedad tiene derecho a conocer qué piensan sus representantes”.

El derrotero legislativo

El proyecto fue aprobado por Diputados el 27 de noviembre de 2024 y desde entonces quedó trabado en el Senado. El último avance había sido un plenario de comisiones en octubre de 2025, en el que expuso el sacerdote cordobés Munir Bracco, de la Pastoral Social de Córdoba. La Iglesia ya había enviado cartas a Villarruel en febrero y octubre de 2025, y la Comisión de Pastoral Social volvió a hacerlo en octubre de este año. El reclamo tuvo efecto recién en la antesala de la visita del Papa: la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, reactivó el debate, y el Senado convocó para este miércoles 25, a las 10, un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, todas presididas por La Libertad Avanza.

En el temario figuran 14 expedientes, entre ellos la media sanción de Diputados y un proyecto del Poder Ejecutivo centrado en el juego ilegal. El jueves pasado, el bloque Justicialista intentó tratar el tema sobre tablas, pero no consiguió los dos tercios.

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La carta deja a la vista un problema de tiempos. Los obispos piden aprobar “el proyecto que ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados”, pero en el Senado dan por hecho que el texto saldrá con modificaciones. En ese caso, tendría que volver a la Cámara baja, y las sesiones ordinarias terminan el lunes 30. La media sanción perderá estado parlamentario si el Gobierno no la incluye en el temario de las sesiones extraordinarias, una facultad exclusiva del Presidente. En el Congreso dudan de que Javier Milei convoque por este tema.

Las prioridades del oficialismo para la última semana de ordinarias son otras. La agenda está concentrada en el Presupuesto 2027 en Diputados y en la reforma electoral que suspende las PASO en el Senado, que podrían votarse en simultáneo el jueves 26. Además, cualquier dictamen que surja del plenario del miércoles difícilmente llegue al recinto antes del cierre del período sin una mayoría especial, la misma que el peronismo no logró reunir la semana pasada. La Ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central también quedarían para extraordinarias.

El Gobierno usó la ludopatía como gesto hacia la Iglesia en la previa de la visita de León XIV, y ahora el Episcopado invoca las palabras del Papa para reclamar que ese gesto tenga consecuencias. Si el Senado modifica el texto y el decreto de extraordinarias no lo incluye, el proyecto caducará, y en ese caso el costo no recaerá solo en la Cámara alta.