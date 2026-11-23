El Gobierno nacional se prepara para afrontar una semana determinante en el Congreso. Allí estarán los principales focos luego de días complejos en el terreno económico. En la antesala del cierre del período de sesiones ordinarias, previsto para el próximo 30 de noviembre, apuesta a sancionar a dos proyectos claves para sus intereses. El Presupuesto 2027 y la reforma electoral, que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La intención del oficialismo es discutir en la Cámara de Diputados este miércoles o jueves la ley de leyes, que consiguió dictamen de mayoría el pasado 18 de noviembre con 27 firmas de 49 integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. La mayoría de las rubricas, 20, fueron de La Libertad Avanza pero las restantes las aportaron los bloques permeables, que fueron el PRO, la UCR, Producción y Trabajo, Independencia, Elijo Catamarca y el MID.

Si bien los dialoguistas mostraron, y muestran, reparos a ciertas iniciativas libertarias, en este punto hay coincidencias: el Gobierno debe tener su presupuesto. Es una idea que emana de los gobernadores con vínculo con la Casa Rosada. En el último mes, muchos de ellos pasaron por el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli --quien debe dar su informe de gestión el miércoles-- y le dejaron en claro un respaldo al texto de ingresos y egresos del Estado.

En caso de contar con la anuencia de los aliados en el recinto, sería el segundo presupuesto de la era Javier Milei ya que los dos primeros fueron prorrogas del 2023, elaborado por el Frente de Todos.

Fuentes parlamentarias le confiaron a PERFIL que habrá lugar en el temario para la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que iba a ser tratada el último miércoles con la Ley de Defensa de la Soberanía, la Ley Malvinas, pero no hubo quórum.

Precisamente, corren versiones de que la normativa que incorpora sanciones a empresas que exploten recursos naturales en el archipiélago nacional no será discutida en sesiones ordinarias. Los motivos pasan por la falta de consenso que tiene el artículo que establece penas de prisión y multas por campañas de injerencia o financiamiento extranjero en procesos electorales y el exceso de atribuciones al Poder Ejecutivo.

Crece el ruido libertario: los reclamos en LLA llegan hasta Luis Caputo por los desacuerdos con los gobernadores

Esta iniciativa fue obra y gracia del asesor presidencial Santiago Caputo y su equipo técnico. Y que no se haya discutido fue un golpe. De todos modos, en LLA confían en llegar a buen puerto en sesiones extraordinarias.

El caputismo sostiene una puja interminable con el karinismo (del cual Menem es parte) y no descartan que la caída de la sesión pudo haber sido un ajuste de cuentas en el marco de la interna libertaria.

La reforma electoral

El otro eje clave de la agenda parlamentaria de LLA está concentrado en la reforma electoral. Fue otro proyecto que consiguió dictamen el pasado martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado al reunir 11 firmas (una más de las diez reglamentarias), dejando el proyecto en condiciones de ser debatido en el recinto. Fuentes libertarias apuntan a que sea el jueves el día D para que sea aprobado en la Cámara alta.

De todos modos, y como sucedió con otros proyectos de color violeta, llega troquelado. Porque el texto original dispuso de listas colectoras que los aliados, y hasta los propios como la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, no toleraron. La potencial sesión está pensada, en principio, para el jueves 26.

“El proyecto original en nuestro ideario es la eliminación de las PASO. Y somos optimistas en la suspensión de las PASO, algo que nosotros entendemos como espacio político, que el ciudadano común no tiene que hacerse cargo, no tiene que pagar las internas de los partidos políticos”, justificó el senador de San Luis del bloque oficialista Bartolomé Abdala.