En un tembladeral. Así quedó el Gobierno esta semana luego de la fallida sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, en la cual esperaba sancionar los proyectos de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como la ley Malvinas, y la reforma a la carta orgánica del Banco Central y no consiguió quorum. La situación no fue compensada pese a la cadena de victorias en el Senado durante el jueves, como el avance del dictamen para la suspensión de las PASO y la aprobación en el recinto de la Ley de Discapacidad e Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La foto del recinto a medias generó que voces libertarias rememoran el 2025, cuando hubo varios revés legislativos y una interna que quedó a plena luz del día. Hay interrogantes entre los aliados, sobre todo en fuerzas provinciales de gobernadores permeables, que aseguran que la fuerza de Javier Milei puede quedar condicionada. Y aparece un señalamiento al ministro de Economía, Luis Caputo, lo que agrega un condimento extra al borde del fin de las sesiones ordinarias, cuyo fin es el próximo 30 de noviembre, con el Presupuesto 2027 como meta.

El ministro ensayó este viernes por la tarde un acercamiento a las provincias: propuso en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) eliminar el impuesto al sello. "Otro impuesto nefasto. Es un impuesto provincial. Estamos proponiendo reembolsar el 50 por ciento a las provincias que adhieran", adelantó Caputo en su cuenta de X.

Caputo tenía razones para mostrarse en movimiento. Ante la consulta de PERFIL sobre qué pasó en la jornada legislativa, un dirigente de La Libertad Avanza que suele moverse entre el Congreso y la provincia de Buenos Aires pidió que los miembros del Poder Ejecutivo cumplan con los acuerdos que enhebran con los gobernadores. Con el año electoral cada vez más cerca, la espada libertaria entiende que es indispensable que cada promesa tenga un correlato con la realidad. "Los gobernadores están con respirador artificial", dijo otra fuente de peso de diálogo permanente con funcionarios nacionales.

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Caso contrario, especulan en el oficialismo, los mandatarios provinciales que no tengan relación con la fuerza libertaria se van a desmarcar con suma facilidad y votarán en contra de las propuestas de la Casa Rosada. Tal como sucedió el año pasado, con una oposición que consiguió aprobar proyectos muy alejados de los intereses del Poder Ejecutivo. En esa nómina figuran por ejemplo la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica, entre otras. Ante esas votaciones en contra es que Milei dice suelto de cuerpo que intentaron “sabotear” su programa económico y que su gobierno termine antes de tiempo.

“Entraron todas balas, no puede volver a pasar, Toto tiene que ver lo que pasa”, advirtió con voz firme esta fuente violeta. La referencia al ministro de Economía se debe a que es el responsable de materializar los pactos que incluyen fondos. “No hay margen para ser malos pagadores”, añade, con el deseo de que lo sucedido el miércoles no tenga una segunda parte.

El tablero de la Cámara de Diputados, el miércoles, cuando se cayó la sesión oficialista. | Crédito: Captura Web

Un dato en ese sentido es un reciente informe de la consultora Analytica, que revela que el Gobierno pasó la motosierra a las transferencias no automáticas a las provincias y a CABA. Durante octubre, los giros de ATN tuvieron una caída de 70,3% interanual en términos reales, mientras que hubo una retracción de 61% en los diez primeros meses del año contra el mismo período del año anterior. En octubre no hubo ATN y en los primeros días de noviembre se transferencias $13.500 millones para Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Misiones. El fondo de ATN recaudó $115.102 millones en el mes y lleva acumulado $1 billón en lo que va del año.

La tendencia se confirmó el jueves en el Boletín Oficial. El DNU 1391/2026, que modificó el Presupuesto y lleva fecha del mismo miércoles en que se cayó la sesión, recorta $200.000 millones de las transferencias a las provincias para gastos corrientes, en la partida de “Coordinación Fiscal con las Provincias”, y otros $15.200 millones para obras de energía. El decreto también eleva en $102.334 millones lo que se espera recaudar con el fondo de ATN, pero no amplía las partidas para repartirlo. La única concesión es para dos distritos de Provincias Unidas: un cambio de destino en un aval de US$ 100 millones para Córdoba y un aval nuevo para Santa Fe. Son garantías para que se endeuden, no fondos frescos.

La pelea por el Consejo de la Magistratura, Biocombustibles y quejas de los aliados: por qué se cayó la sesión de la Ley Malvinas

La disputa con aliados provinciales

En el recinto la Ley Malvinas a iniciativa fue resistida por la oposición permeable al diálogo: fueron clave las ausencias de legisladores que responden al cordobés Martín Llaryora y al santafesino Maximiliano Pullaro. Esas provincias reclaman por compromisos en la Ley de Biocombustible, así como una disputa por la representación en el Consejo de la Magistratura, y hasta lo que se defina con las PASO 2027.

En LLA apuntan la mirada así al bloque de Provincias Unidas (PU), pero también al Movimiento Integración y Desarrollo (MID), de Oscar Zago. PERFIL recogió que la tesis libertaria es que las fuerzas no cumplieron con lo apalabrado horas antes de la convocatoria formal y así se cayó la jornada.

Más allá de que PU exigió el tratamiento de la Ley de Biocombustibles, hay dirigentes de esas bancadas que, en contacto con este medio, pidieron que el oficialismo los incluya en la discusión de la reforma electoral que tiene cauce en el Senado con un dictamen de mayoría. Por ahora, es una posibilidad que no entra en el radar de LLA.

Otro condimenta extra entre los aliados, como el PRO y sectores de la UCR, es que señalan que la disputa puertas adentro que atraviesa el oficialismo -como es el caso Patricia Bullrich versus Karina Milei- genera cortocircuitos “intensos” al momento de negociar. Un condicionamiento que se observará la semana que viene, cuando el espacio libertario intente discutir la reforma del BCRA y, posiblemente, deje de lado la iniciativa de Malvinas, pero donde sí tendrá una votación de peso: el Presupuesto 2027.

JK/MC