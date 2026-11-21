La simultaneidad del acto en San Fernando de la mayoría de las corrientes del peronismo excluyendo a la de Kicillof con la confirmación de que el Gobierno podría eliminar las PASO del calendario electoral 2027 con la declaración oficial de acuerdo del PRO (luego se continuó con el dictamen de mayoría en el Senado) fue como un rayo en medio de la oscura incertidumbre sobre cómo se desarrollará la competencia política el año próximo.

Sergio Massa como primus inter pares de ese grupo convocando desde su Frente Renovador al Peronismo Federal autodenominado no K: “ni kirchnerista ni kicillofista”, y La Cámpora sinónimo de kirchnerismo, más exgobernadores precandidatos presidenciales como Sergio Uñac y Gerardo Zamora, pretendió construir una escena donde se vea a todo el peronismo menos uno: Kicillof.

Las PASO no son la solución a todos los problemas de los partidos, pero sí a parte de ellos

Un evidente mensaje al hoy imbatible precandidato presidencial peronista en unas PASO –Kicillof– de que estaban todos dispuestos a unirse en su contra para obligarlo, de mínima, a negociar porciones de poder y, eventualmente, hasta sustituirlo en esa candidatura preferentemente sin una elección interna.

Después de más de una década y media con PASO, las dificultades de los partidos para organizar una interna tienen el antecedente de la última realizada previamente, que fue en 2011 entre Eduardo Duhalde y Alberto Rodríguez Saá, abierta y escalonada por zona.

Primera en la Ciudad de Buenos Aires, donde ganó Duhalde por escasa diferencia y solo 30 mil votantes totales. A la semana siguiente fue en Corrientes, Chaco, Misiones y Entre Ríos: Duhalde ganó con alrededor del 58% y participaron unas 34.000 personas. A la semana siguiente tocaba Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero y como no se pusieron de acuerdo sobre la cantidad y ubicación de las mesas electorales Duhalde anunció que no continuaría, Rodríguez Saá se presentó solo y se autoproclamó ganador. Finalmente en octubre ambos terminaron compitiendo por separado en las elecciones presidenciales.

La desastrosa experiencia demuestra que la organización de una interna no es solamente un problema logístico sino también de confianza entre competidores que controlan distintas partes de una estructura partidaria y sin una autoridad electoral independiente, quien pierde puede cuestionar las reglas y desconocer el resultado.

Ya ocho años antes, en 2003, tampoco el peronismo pudo ponerse de acuerdo en cómo resolverlo y suspendió la interna generando tres candidaturas: Carlos Menem, Rodríguez Saá y Néstor Kirchner.

Sin PASO lo más probable es que los partidos no resuelvan sus candidaturas a través de una interna sino que sea por un acuerdo de cúpulas o vayan a las elecciones cada uno por separado, fragmentando la oferta electoral.

El caso de Perú

El ejemplo más palmario es el de Perú, que en 2019 su Congreso aprobó la Ley 30.998 que instituyó las PASO. Cuando se iba a practicar por primera vez se suspendió por la pandemia, en 2024 la Ley 31.981 eliminó la obligatoriedad de las PASO y permitió elegir candidatos mediante afiliados o delegados pero en estas elecciones presidenciales terminó habiendo 39 partidos de los cuales solo dos realizaron una interna. Se podría decir que la proliferación de partidos es el resultado de que los candidatos no pudieron resolver sus internas y cada uno fue con un partido creado para su candidatura.

En la Argentina, las PASO fueron hechas porque los partidos no conseguían resolver democráticamente sus propias disputas. Ahora, al eliminarlas sin que los partidos hayan recuperado su capacidad de desarrollar internas que resulten legítimas para todos y, más aún, con la pérdida de entrenamiento después de quince años sin realizarlas, se generarán dificultades.

Así como el problema no es de logística, sino de confianza, tampoco la existencia de las PASO –aunque deciden quién gana una candidatura– puede resolver que el perdedor acepte políticamente el liderazgo del vencedor ni que sus votantes lo acompañen. El mejor contraste fue en 1988: la interna entre Carlos Menem y Antonio Cafiero, donde votaron más de un millón y medio de los más de cuatro millones de afiliados de entonces. Menem obtuvo el 54% y Cafiero el 46%, pero más importante que la aceptación del resultado del perdedor fue que todo su equipo se sumó al del vencedor logrando una verdadera unión del partido.

El futuro del peronismo dependerá del entendimiento y el respeto mutuo de sus aspirantes a conducirlo



Al revés, en 2015, para dirimir el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires del peronismo entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez, las PASO permitieron que no hubiera discusión sobre el triunfo del primero con 21,1% contra 19,2% del segundo, pero no consiguieron reunificar plenamente a sus electorados, perdiendo más del diez por ciento de los votos de ambos sumados en la elecciones definitivas. Algo parecido sucedió en 2023 con las PASO de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que sumados obtuvieron 28% pero luego Patricia Bullrich sola obtuvo 24%.

Las PASO no son la solución a todos los problemas pero sí a parte de ellos, aunque lo más importante es que el elegido, por el mecanismo que sea, obtenga el reconocimiento de su competidor y se integren los equipos de ambos. Y hasta se puedan alternar, como fue el caso del Frente Amplio de Uruguay, donde el ala más de izquierda y la de centro y moderados pudieron fusionarse y alternarse entre Pepe Mujica, representante de la primera, y Tabaré Vázquez y Danilo Astori, de los dos restantes.

Cuando Mujica derrotó a Astori le ofreció la vicepresidencia, si Massa y Kicillof pudieran alternar la presidencia y vicepresidencia entre el ganador y perdedor de cada interna, integrando equipos que se complementen en fortalezas y debilidades, la eliminación de las PASO sería un hecho abstracto para el futuro del peronismo.

La palabra clave es confianza, así como Antonio Cafiero fue un caballero que no solo aceptó su derrota en las urnas sino que encolumnó sus equipos detrás de Menem, el futuro del peronismo dependerá del entendimiento y el respeto mutuo de sus aspirantes a conducirlo.