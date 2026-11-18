La sesión especial convocada para votar la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central se cayó con 126 diputados sentados, a tres del quorum, y detrás de esa cifra no hubo una sola razón, sino varias que se superpusieron. Los diputados de Provincias Unidas que responden a Maximiliano Pullaro y a Martín Llaryora entraron al recinto y no se sentaron por la disputa por el Consejo de la Magistratura y por el freno a la Ley de Biocombustibles. El MID y los tres catamarqueños que responden a Raúl Jalil, en cambio, faltaron por objeciones al contenido del proyecto y de la reforma electoral.

En La Libertad Avanza señalan a los socios. "Algunos aliados que dijeron que iban a bajar no bajaron", dijo a PERFIL el diputado Damián Arabia. La legisladora oficialista Juliana Santillán sostuvo lo mismo: "Tendrán que preguntarle a los que no bajaron por qué no lo hicieron".

En el peronismo agregan otra línea de lectura: que sectores de La Libertad Avanza tampoco estaban del todo conformes con impulsar una ley que se le atribuye a Santiago Caputo.

Según pudo saber PERFIL, había objeciones internas también: en el título VII, el de las campañas electorales y la participación de extranjeros, hubo un pedido especial cuando la diputada Sabrina Ajmechet, fundadora del Foro Argentino Contra el Antisemitismo (donde precisamente hablará mañana el presidente Javier Milei), señaló que el articulado de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional que propone el Gobierno expone a organizaciones no gubernamentales como la suya cuando se prohibe el financiamiento extranjero.

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En el peronismo también argumentaban contra ese articulado aludiendo que es una ley que busca prohibir a los consultores políticos extranjeros que suelen participar de las campañas de Unión por la Patria.

Magistratura y biocombustibles: el reclamo de Pullaro y Llaryora

La disputa por el Consejo de la Magistratura es el eje de la pelea con Provincias Unidas. A La Libertad Avanza le corresponden dos lugares y a Unión por la Patria uno, y el cuarto se lo disputan el PRO y el bloque que lidera Gisela Scaglia, porque unos entienden que el reparto debe hacerse por interbloques y otros por bloques. En una de esas lecturas Provincias Unidas queda afuera y el PRO, que integra el interbloque con el oficialismo, impondría uno de los dos nombres.

Martín Menem tiene tiempo hasta este jueves 19 de noviembre para enviar los diputados al Consejo. El candidato de Provincias Unidas es Juan Brügge. Del lado del PRO, una posibilidad era sostener al larretista Álvaro González, que además afianza sus acuerdos políticos con el MID de Oscar Zago, y otra era que Cristian Ritondo impusiera a Florencia De Sensi. Según Letra P, Brügge le advirtió a Menem: "Se va a judicializar como el caso de (Luis) Juez en el Senado. Esto lo define la Corte".

Diego Santilli, Cristian Ritondo, Martín Menem, Fernando De Andréis y Lule Menem.

El segundo punto es el proyecto de Biocombustibles, que no se incluyó en la agenda. Ritondo y Javier Sánchez Wrba piden modificaciones para que se tengan en cuenta las pymes de la provincia de Buenos Aires, y la iniciativa quedó frenada en comisión, un tema sensible para provincias productoras como Córdoba y Santa Fe.

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Antes de las 12.30, Menem cruzó audios con Scaglia para que revisara su postura, sin éxito. Después de la sesión, Scaglia fue a reunirse con Menem. También lo hizo Ritondo.

Desde el entorno del presidente de la Cámara baja advirtieron a PERFIL que creen que las diferencias entre los jefes de bloque por el Consejo deberían resolverse primero entre ellos, aunque tienen claro dónde ven la sintonía política más clara, que es el PRO. Todavía no saben cómo seguirá la agenda de la ley Malvinas y señalan, como causa de lo ocurrido, el incumplimiento de un compromiso con Provincias Unidas.

El MID, los catamarqueños de Jalil y el título que no convence

En el MID, cuyos dos diputados, Zago y Falcone, tampoco se sentaron, explicaron a PERFIL que no dieron quorum por "la sección de la reforma que afecta a los partidos políticos", la de avales para presentar candidatos. "Si quieren que queden dos partidos para polarizar, y extinguir a un partido como el MID con 64 años de historia... que asuman las consecuencias", advirtieron. Otro malestar del bloque es la falta de obras públicas en el Presupuesto 2027.

Los tres catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil, Sebastián Nóblega, Fernando Monguillot y Fernanda Ávila, tampoco bajaron, y el posteo de Nóblega en X explica por qué. "La soberanía sobre Malvinas no está en discusión", escribió, pero planteó que merece una ley propia y no un proyecto que además reforma defensa, seguridad e inteligencia, temas que conviene discutir por separado. Cuestionó que el Consejo de Seguridad Nacional pueda "investigar, sancionar, congelar fondos y subir aranceles al 75%", algo que le toca al Congreso, y que se reemplace la ley que ya se usa en procedimientos contra 60 empresas y personas por actividades ilegales en Malvinas. "Por eso decidimos no dar quorum a este texto tal como está", cerró.

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Hubo otras ausencias entre los aliados. En Argentina Federal faltaron el misionero Alberto Arrúa, el salteño Pablo Outes y Gerardo González, mientras que sí estuvieron Oscar Herrera Ahuad, Daniel Vancsik, Yamila Ruiz, Yolanda Vega, Bernardo Biella y Claudio Álvarez. Aportaron al quorum 11 de los 12 integrantes del PRO, con González parado detrás de Ritondo, los seis de la UCR, los tres tucumanos de Independencia, los dos sanjuaninos de Producción y Trabajo y Karina Maureira, de La Neuquinidad. En La Libertad Avanza solo faltó la santafesina Rocío Bonacci, que avisó que no llegaría.

Qué sigue: el reclamo por Malvinas y la bronca de Las Fuerzas del Cielo

En el peronismo sostienen que, igual, "hay que ver qué hacer porque en 123 días empieza el proyecto de Sea Lion y si bien con la ley vigente hay cosas que se pueden hacer, el Gobierno debería convocar a una mesa para resolver qué hacer con Malvinas", declaración textual de Marino. El Gobierno quería votar antes del 28 de noviembre, cuando se espera que decida el Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre las medidas provisionales por ese desarrollo petrolero.

Proyecto Sea Lion | Crédito: Cedoc Perfil

Ritondo reaccionó en X: "Es una vergüenza que hoy no hayamos podido sesionar para tratar una ley fundamental para la defensa de nuestra soberanía nacional". Agregó que las Malvinas, los recursos naturales y la seguridad de los argentinos "tienen que estar por encima de cualquier diferencia política".

El oficialismo podría insistir la semana próxima, cuando Diputados tiene prevista la sesión del Presupuesto 2027, aunque el Senado no alcanzaría a tratar la ley antes de que termine el período ordinario, el 30 de noviembre.

Mientras tanto, en Las Fuerzas del Cielo, referenciados en Santiago Caputo, salieron a cuestionar la caída de la sesión. "Igualmente hay que decir que es lógica la coincidencia entre ingleses y musulmanes", publicó el Gordo Dan, apuntando el reclamo a Martín Menem.

El propio Caputo también salió a manifestar su bronca: "Festejan Inglaterra, España, Brasil, Irán y Rusia. Qué banda de marginales irresponsables".





JD/ML