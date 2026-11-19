El embajador del Reino Unido en la Argentina, David Cairns, eligió un tono conciliador en el festejo por el cumpleaños del jefe de Estado británico, el rey Carlos III, en medio de un contexto delicado a nivel bilateral. Sin nombrar a las Islas Malvinas, reconoció ante diplomáticos y empresarios que el vínculo entre ambos países atraviesa altibajos. "En las relaciones internacionales, como en nuestras relaciones personales, hay días buenos y otros no tan buenos", dijo este jueves desde la sede diplomática británica en Buenos Aires.

El embajador David Cairns con el empresario Eduardo Elsztain | Crédito: Marcelo Escayola

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El discurso llega en un momento sensible para la relación entre ambos países, a días de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, se pronuncie sobre el pedido de medidas provisionales que presentó la Argentina para frenar Sea Lion, el proyecto petrolero de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration al norte de la Isla Soledad, hasta que el tribunal arbitral resuelva la disputa de fondo con el Reino Unido respecto a la explotación del territorio en disputa por la soberanía.

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La tensión quedó reflejada en la falta de representantes del gobierno nacional en el evento, a diferencia de años anteriores, incluso 2025, cuando asistió Pablo Quirno. PERFIL consultó a Cancillería por la ausencia de funcionarios y prefirió no hacer comentarios.

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A eso se suma el debate por la "ley Malvinas" y el endurecimiento de las sanciones a las empresas que abastezcan proyectos hidrocarburíferos y pesqueros con licencias otorgadas por la administración británica de las Malvinas y el aval de Londres.

En ese contexto, Cairns, que llegó a Buenos Aires en septiembre de 2025 después de seis años como vicepresidente de la petrolera noruega Equinor, organizó su discurso en torno a tres celebraciones: el cumpleaños del monarca, de quien destacó el cuidado de la naturaleza y la defensa de sociedades "diversas y abiertas"; el centenario del nacimiento de su madre, la reina Isabel II; y la relación bilateral, donde aparecieron los únicos guiños al momento que atraviesa el vínculo, no solo por la inminente explotación petrolera en Malvinas sino por los preparativos para el 45 aniversario de la guerra de 1982.

"El año pasado celebramos 200 años de relaciones y el que viene es muy importante", señaló. "Como embajada y gobierno británico vamos a conmemorar eso con respeto y sensibilidad, trabajando junto con veteranos y familiares de caídos en ambos países para fortalecer y promover la reconciliación y la amistad", afirmó.

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El discurso del diplomático fue cuidado y siguió la tradicional línea británica local de no mencionar la disputa por la soberanía del archipiélago. Además, contrastó con el giro que tomó en los últimos meses la política del gobierno de Javier Milei hacia Londres, que había comenzado con una relación de cercanía y pasó a una postura más confrontativa en torno a Sea Lion, con la cadena nacional sobre Malvinas como punto de inflexión. El cambio también se reflejó en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, donde, a diferencia de otros años, dedicó un tramo mucho más extenso a la cuestión Malvinas y a la explotación petrolera en las islas. Según reconstruyó PERFIL, en Londres el cambio de postura tras la cadena nacional generó sorpresa y malestar.

En su discurso, Cairns agradeció la presencia de integrantes de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, la responsable del mantenimiento del cementerio de Darwin.

La recepción reunió a más invitados que en años anteriores, entre ellos figuras del cuerpo diplomático, como los embajadores de China, Japón, Arabia Saudita, Marruecos, Azerbaiyán, Georgia, Montenegro y el Congo, y del mundo empresarial, como Eduardo Elsztain, accionista minoritario de la Falkland Islands Company. Sin embargo, la presencia de legisladores nacionales fue escasa, con la excepción del diputado Martín Lousteau.

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El silencio sobre Malvinas también contrasta con la postura del propio Cairns en septiembre, cuando, en la previa de la cadena nacional, defendió en Cadena 3 que "los que viven en las islas tienen el derecho de decidir su propio futuro". Esta vez, en cambio, cerró con la misma imagen con la que había abierto ese tramo del discurso, al asegurar que está “convencido de que vendrán más días buenos que días no tan buenos”.

El argumento de la autodeterminación de los isleños también fue el que esgrimió Londres para responder a la demanda argentina ante el Tribunal del Mar, pese a que contradice la resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, que en 1965 reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países y los instó a resolverla mediante negociaciones, teniendo en cuenta los intereses, y no los deseos, de los habitantes que habitan las islas desde la ocupación en 1833.

TC/MSS