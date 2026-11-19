En una cumbre sin precedentes, los líderes de China, Estados Unidos y Rusia adoptaron este jueves una “declaración de paz”. El encuentro se dio en medio de la guerra en Ucrania y del conflicto armado entre Washington e Irán. Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin se comprometieron a reformar las Naciones Unidas (ONU), aumentar la producción y el suministro de petróleo y abrir un diálogo para reducir los riesgos nucleares, bajo la idea de que “una guerra nuclear no puede ganarse y jamás debe librarse”. Los tres gobiernos publicaron el mismo texto en sus sitios oficiales.

El texto también limita el alcance de la Corte Penal Internacional (CPI). Los tres mandatarios acordaron que ese tribunal “y otras instituciones similares no deben abusar de su jurisdicción” y que la inmunidad de los funcionarios de los Estados es de “importancia fundamental”. El punto no es menor: Putin tiene una orden de detención de la CPI, y el gobierno de Trump sancionó en octubre a la propia Corte, tras haber castigado antes a varios de sus jueces y fiscales.

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Qué dice la declaración

Según el texto difundido por la Casa Blanca, el Kremlin y la Cancillería china, el documento señala que “los tres jefes de Estado mantuvieron un intercambio profundo de opiniones sobre la situación internacional actual y se comprometieron a defender la estabilidad estratégica y la seguridad internacional”.

En cuanto a la Justicia internacional, los líderes también “reconocieron la importancia vital del principio del consentimiento estatal y del respeto a la inmunidad de que gozan los funcionarios estatales”. Es decir, que un país debe aceptar la jurisdicción de un tribunal internacional para que este pueda actuar sobre sus funcionarios.

Sobre la ONU, los tres países se comprometieron a impulsar una iniciativa para que el organismo pueda responder mejor a los desafíos globales y cumpla su objetivo principal de mantener la paz.

Petróleo y armas nucleares

Las guerras en Irán y Ucrania afectaron el abastecimiento de alimentos y energía en todo el mundo. Por eso, las tres potencias acordaron “aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados” para garantizar “un flujo estable de energía”.

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El desarme nuclear fue otro de los temas centrales de la reunión, según había anticipado la Casa Blanca. En febrero venció el último tratado entre Estados Unidos y Rusia para limitar sus armas atómicas. China, por su parte, sostiene que Washington y Moscú deben reducir primero sus enormes arsenales antes de discutir el suyo, que es más chico. La declaración final establece que “las tres naciones entablarán un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación nuclear”.

El temor a un reparto del mundo

La cumbre generó preocupación por la posibilidad de que las tres potencias busquen repartirse el mundo en zonas de influencia. Por ejemplo, podrían tomar decisiones sobre Ucrania sin consultar a Kiev ni a Europa.

Algunos analistas consideran que el encuentro puede dañar la imagen de Trump, pero que será un respaldo para Xi y, sobre todo, para Putin, aislado por Occidente desde la invasión a Ucrania en 2022.

IC / JMV