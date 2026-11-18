El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un terremoto de magnitud 4.1 durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre en la ciudad de Veracruz, precisamente a las 3:22 hora local.Debido a la considerable profundidad del hipocentro, superior a los 148 kilómetros, la percepción en superficie resultó leve en las localidades cercanas al epicentro e imperceptible en la zona conurbada del puerto.

Las dependencias de gestión integral de riesgos activaron los canales de comunicación con las direcciones municipales para descartar afectaciones en zonas habitacionales, hospitales, centros educativos e infraestructura estratégica.

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De acuerdo con el boletín técnico emitido por el SSN de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el epicentro del temblor se ubicó a 65 kilómetros al sureste de Jáltipan de Morelos, cabecera municipal de la localidad.

Las coordenadas geográficas registradas por la red de estaciones sísmicas situaron el origen del fenómeno en los 17.399 grados de latitud norte y -94.541 grados de longitud oeste, con una profundidad focal de 148.2 kilómetros.

En la zona sur donde se localizó la referencia del epicentro del terremoto, el intendente de Jáltipan de Morelos, Gildardo Maldonado Guzmán en coordinación con las brigadas regionales de emergencia, confirmó que tras los recorridos de supervisión en caminos, puentes y edificios públicos no se reportaron personas lesionadas, daños materiales ni interrupciones en los servicios básicos.

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El titular de la Secretaría de Protección Civil (SPC) del estado de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, informó: “Mantenemos una vigilancia permanente y coordinación directa con los 212 municipios de la entidad para verificar cualquier incidencia tras la actividad sísmica registrada en el territorio veracruzano”.

El Servicio Sismológico de México registró un terremoto de magnitud 4.1 en la ciudad de Veracruz | Crédito: Redes Sociales

Asimismo, Osorno Maldonado subrayó que “la prevención y el seguimiento puntual a través de los canales oficiales son fundamentales para salvaguardar a la población”.

En el ámbito municipal, las administraciones locales reiteraron la importancia de la verificación estructural rápida y la cultura de autoprotección frente a la sismicidad regional.

La intendenta de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, hizo hincapié en los operativos de prevención y aseguró que “la actualización constante de los protocolos internos de protección civil permite responder de manera ordenada ante cualquier fenómeno geológico que impacte o se perciba en la costa veracruzana”.

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No obstante, debido a su magnitud moderada de 4.1 y a la distancia respecto a las ciudades con sensores de alerta temprana, este tipo de terremotos no amerita la activación del sistema de alertamiento sísmico público.

Veracruz, una de las regiones geológicamente más dinámicas de América del Norte

La actividad sísmica en el estado de Veracruz responde a su ubicación dentro de una de las regiones geológicamente más dinámicas de América del Norte. En el territorio nacional convergen e interactúan cinco placas tectónicas: Norteamericana, Cocos, Pacífico, Rivera y el Caribe.

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Si bien los terremotos de mayor magnitud suelen originarse en la brecha de subducción del océano Pacífico (frente a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas), la región sur de Veracruz y el Istmo de Tehuantepec experimentan movimientos telúricos recurrentes de profundidad intermedia y profunda.

De acuerdo con la regionalización sísmica de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, la entidad abarca zonas clasificadas dentro de los niveles A, B y C de peligrosidad sísmica en el territorio de México.

PM / ds