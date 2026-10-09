Chile canceló la amenaza de tsunami para la Isla de Pascua tras el terremoto en Panamá

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) canceló formalmente el estado de amenaza de tsunami que regía sobre el territorio insular de la Isla de Pascua.La alerta preventiva había sido emitida tras registrarse un potente terremoto estremecedor de magnitud 7,6 en las costas de Panamá.

Los organismos técnicos chilenos aseguraron que las variaciones en el nivel del mar no representan ningún peligro para la población ni la infraestructura del Parque Nacional Rapa Nui.

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A través de una minuciosa evaluación de la red de boyas del sistema de alerta temprana, el SHOA descartó el riesgo de maremoto en Chile, que fue golpeado el último jueves por un trágico y violento aluvión.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) dejó sin efecto los planes de contingencia en el territorio chileno, como parte de los protocolos de monitoreo a lo largo del océano Pacífico.

El director del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, Sergio Barrientos, explicó que “en sismos cuyo epicentro se ubica en la región centroamericana o del Caribe, el tipo de falla geológica y el desplazamiento relativo del bloque resultan determinantes. Cuando el mecanismo focal corresponde mayoritariamente a un movimiento de rumbo o deslizamiento horizontal, el volumen de agua desplazado verticalmente en la columna marina es considerablemente menor comparado con las zonas de subducción tradicional”

Rapa Nui, Isla de Pascua

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Director del CSN: “La energía propagada como onda de tsunami hacia la Isla de Pascua disminuyó progresivamente, sin perturbaciones críticas”



Debido a ello, señaló que “la energía propagada como onda de tsunami hacia la Isla de Pascua disminuyó progresivamente en su trayecto por alta mar, sin generar perturbaciones críticas”.

El monitoreo constante a través de la estación mareográfica insular corroboró la ausencia de oscilaciones anómalas en el mar. Por lo que, tanto el transporte marítimo como las actividades turísticas y comerciales en la isla retornaron a su flujo normal sin registro de incidentes o daños materiales.

“Las mediciones confirmaron amplitudes mínimas, lo que permitió cancelar la amenaza de tsunami de forma oportuna sin mantener alarmas innecesarias en la Isla de Pascua”, afirmó el jefe del Área de Innovación y Transferencia Tecnológica del Centro Sismológico Nacional (CSN), Felipe Leyton.

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El protocolo ejecutado demuestra la efectividad de la red de alerta temprana que interconecta a los países de la cuenca del Pacífico, permitiendo una respuesta técnica rápida ante eventos generados en puntos distantes como Panamá.

PM