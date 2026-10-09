viernes 09 de octubre de 2026
INTERNACIONAL
Urgente

Un sismo de magnitud 7,6 sacudió Panamá y emitieron una alerta de tsunami en el Pacífico oriental

El terremoto tuvo epicentro en el centro-sur del país y provocó pánico en la capital. Por el momento, no se reportaron víctimas ni daños.

1609_panamà
La construcción del gigantesco lago demandará 4 años. | El Cronista Panamá

Un sismo de magnitud 7,6 sacudió Panamá este viernes y provocó que cientos de personas evacuaran edificios en Ciudad de Panamá. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en el centro-sur del país. Tras el movimiento, se emitió una alerta de tsunami para el Pacífico oriental, según informó una agencia estadounidense.

Noticia en desarrollo.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite
También te puede interesar
En esta Nota