Un sismo de magnitud 7,6 sacudió Panamá y emitieron una alerta de tsunami en el Pacífico oriental

Un sismo de magnitud 7,6 sacudió Panamá este viernes y provocó que cientos de personas evacuaran edificios en Ciudad de Panamá. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en el centro-sur del país. Tras el movimiento, se emitió una alerta de tsunami para el Pacífico oriental, según informó una agencia estadounidense.

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