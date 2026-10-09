Los dramáticos videos del aluvión en Santiago de Chile: saldo trágico de al menos seis muertos

El aluvión devastador en Santiago de Chile produjo un saldo trágico de al menos seis muertos confirmados por las autoridades locales, mientras los equipos de rescate despliegan intensos operativos en busca de sobrevivientes atrapados entre las estructuras destruidas y el barro. A través de las plataformas digitales se han vuelto virales dramáticos videos captados por residentes aterrorizados que presenciaron como el agua se llevaba todo a su paso.

El gobierno trasandino ordenó declarar el Estado de Catástrofe en las comunas cordilleranas afectadas, con especial foco en el sector precordillerano de Las Condes y de San Carlos de Apoquindo, para destinar de inmediato recursos presupuestarios y apoyo militar a las labores de auxilio.

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Un violento aluvión arrasó Chile y el Gobierno declaró la zona de catástrofe

Los equipos del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), en coordinación con la Cruz Roja y las Fuerzas Armadas, mantienen labores ininterrumpidas de limpieza, despeje de escombros e identificación de las víctimas fatales.

El meteorólogo de Chilevisión (CHV Tiempo, Andrés Moncada, señaló que “este tipo de flujos aluvionales no solo responden a la cantidad de agua caída, sino a la intensidad en un período muy corto” y detalló que “cuando la atmósfera inyecta aire templado a zonas de alta montaña, el impacto hídrico en la cuenca es inmediato. Los dramáticos videos que hemos visto son el reflejo claro de la energía cinética que adquiere el barro en pendiente”.

El Gobierno de Chile informó a través de sus canales oficiales que continuará actualizando las cifras de evacuados y afectados a medida que los equipos en terreno logren despejar las rutas de acceso hacia las comunidades que quedaron aisladas tras el destructivo aluvión en Santiago de Chile.

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Causas del desastre: Río atmosférico y lluvia repentina en la precordillera

Meteorólogos y expertos en climatología de Chile explicaron que este evento responde a precipitaciones torrenciales atípicas asociadas a la llegada de un río atmosférico cálido. La concentración de volumen hídrico en las cotas altas provocó que la isoterma cero se situara por encima de los valores habituales, haciendo caer abundante lluvia en zonas donde habitualmente se deposita nieve.

El director Subrogante de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Gastón Torres Aravena, precisó: “Estamos frente a un evento caracterizado por precipitaciones con una isoterma cero anormalmente alta para la época. Esto significa que llovió con fuerza en sectores de la cordillera donde habitualmente cae nieve”.

Además, explicó que “al caer agua líquida sobre terrenos altos e inestables, el poder de arrastre del material se multiplicó de manera crítica, originando el aluvión en Santiago de Chile que afectó la cuenca urbana”.

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Al caer agua líquida sobre terreno no consolidado de la cordillera, el terreno cediño desencadenó gigantescos desprendimientos de masa volcánica y sedimento. Las precipitaciones registraron picos de hasta 10 milímetros acumulados en tan solo media hora, superando la capacidad de drenaje natural de los cauces y saturando las cuencas en tiempo récord.

Los archivos audiovisuales que circulan en plataformas digitales evidencian la fuerza destructiva de la marejada de lodo. En los registros más difundidos se observa cómo el aumento exponencial en los flujos de agua transformó calles residenciales en violentos ríos torrentosos.

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Las labores de rescate se mantienen desplegadas a cargo de personal de Bomberos, Carabineros de Chile y equipos de emergencia del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), quienes trabajan a contrarreloj en la búsqueda de personas desaparecidas e incomunicadas.

PM / EM