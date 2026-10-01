Qué es la falla de Cascadia y por qué los científicos alertan sobre un posible megaterremoto

Las zonas de subducción de la Tierra representan los motores geológicos más activos e impredecibles. La comunidad científica hoy enfoca sus alertas en la falla de Cascadia, una peligrosa estructura submarina que amenaza con desencadenar un posible megaterremoto en el Pacífico Noroeste, debido a la constante acumulación de tensión elástica.

La estructura abisal se extiende por 1.100 kilómetros desde el norte de California hasta la isla de Vancouver en Canadá. No sólo está bajo una intensa deformación, sino que sus dinámicas internas ocultan patrones que podrían derivar en un evento telúrico de gran magnitud acompañado de un tsunami de vastas proporciones.

Científicos encontraron una fractura tectónica en una franja oceánica frente a las costas del Pacífico

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A medida que las placas oceánicas avanzan a un ritmo constante de varios centímetros por año, la interfaz entre las capas rocosas permanece ‘bloqueada’ debido a la fricción. Esta resistencia impide un movimiento fluido y genera una acumulación de energía elástica a lo largo de los siglos. Cuando las rocas finalmente ceden, liberan masivas cantidades de energía sísmica.

Qué es la falla de Cascadia

Los registros históricos muestran que la falla geológica ha experimentado rupturas a lo largo del Holoceno, período que comenzó hace 11.700 años tras el fin de la última glaciación.

Brandon Shuck, geólogo de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU), explicó que “poner en marcha una zona de subducción es como empujar un tren cuesta arriba; detenerla requiere algo drástico. En lugar de un gran choque repentino, estamos viendo cómo el tren descarrila lentamente, vagón por vagón”.

Qué es una onda Kelvin, el pulso debajo de la superficie del océano Pacífico que podría afectar a California

Si bien esta fragmentación estructural ocurre en escalas de tiempo geológicas de millones de años, los mapas detallados ayudan a perfeccionar los modelos de propagación de ondas sísmicas y evaluación de riesgos para la población costera actual.

Las autoridades locales en la región del Pacífico Noroeste han impulsado programas de preparación ante desastres. La implementación de redes de alerta temprana sísmica (como ShakeAlert), el reforzamiento estructural de edificios e infraestructuras críticas y la demarcación de rutas de evacuación ante tsunamis forman parte de las medidas orientadas a mitigar las pérdidas humanas ante un eventual evento de gran escala.

La placa de Juan de Fuca se está fragmentando

Escenarios de riesgo: ¿Qué ocurriría ante un megaterremoto?

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y las agencias de gestión de emergencias han desarrollado modelos de simulación sobre las consecuencias de un fallo total en Cascadia:

Sacudida prolongada: Un terremoto de magnitud 9,0 o superior generaría sacudidas intensas de entre 3 y 5 minutos de duración. Generación de tsunami: Minutos después del sismo, olas de tsunami que podrían superar los 10 a 20 metros de altura alcanzarían la línea de costa de los estados de Oregón, Washington y Columbia Británica. Subsidencia de la costa: El colapso tectónico provocaría que zonas costeras continentales se hundan repentinamente entre 1 y 2 metros, dejando infraestructuras bajo el nivel del mar. Impacto socioeconómico: Ciudades importantes como Seattle, Portland y Vancouver experimentarían graves daños en redes de transporte, puentes, distribución de agua y suministro eléctrico.

“Los científicos temen que un terremoto fuerte en Cascadia active la falla de San Andrés. Sería como un efecto dominó que afectaría a todo el estado al mismo tiempo”, advierten los especialistas.

Un sismo de magnitud 3.5 sacudió a la ciudad de Lima durante la madrugada de este miércoles

¿Qué es la falla de Cascadia?

La falla de Cascadia representa una profunda brecha marina donde las placas oceánicas del Pacífico Noroeste, principalmente la placa de Juan de Fuca y la placa Explorer, chocan y se deslizan por debajo de la masa continental de la placa Norteamericana.

Un estudio liderado por el geólogo Brandon Shuck, publicado en la revista ‘Science Advances’, descubrió que la placa de Juan de Fuca se está fragmentando de forma progresiva. Frente a la costa de la isla de Vancouver, los científicos identificaron una brecha de aproximadamente 75 kilómetros donde la masa oceánica se encuentra desprendiéndose.

PM