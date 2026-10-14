El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que se registraron dos terremotos de magnitud 6.7 y 6.8 en el Océano Atlántico el pasado martes 13 de octubre. Ambos tuvieron su epicentro en la dorsal mesoatlántica, a una profundidad de tan solo 10 kilómetros, y ocurrieron con 6 horas de diferencia: uno fue a las 5:44 y el otro, a las 12:23 (UTC).

La zona en la que ambos sismos tuvieron lugar cuenta con placas tectónicas que se separan lentamente desde el fondo del océano. El geofísico Stefan Burns afirmó para Daily Mail que se trató de un “doblete” y planteó la posibilidad de una reacción en cadena de estos temblores que involucraría fallas cercanas al territorio estadounidense. A esta se la conoce como Dynamic Triggering.

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Dynamic Triggering: la influencia de terremotos grandes en otras fallas

Burns relacionó esta actividad sísmica con diferentes temblores que ocurrieron a lo largo de los últimos meses, como el de magnitud 7.6 en las Islas Caimán, ocurrido en febrero de 2025, y los fuertes terremotos de este año en Sudamérica y el Caribe, como los casos de Venezuela, Colombia y Panamá.

Dos fuertes sismos de magnitud 6.7 y 6.8 se registraron en el océano Atlántico.

Actualmente, la posibilidad de que los sismos de gran magnitud puedan influir en fallas a miles de kilómetros se mantiene en investigación, ya que los terremotos no pueden anticiparse con precisión. De hecho, en un estudio realizado por especialistas de la Universidad de California en Berkeley dedujo que un sismo de magnitud 8.6 en el Océano Índico fue seguido por movimientos alrededor del mundo.

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Entre los casos registrados se destacó un terremoto de magnitud 7 en Baja California, al noroeste de Nuevo México. Además, en el estudio también demostró que algunas fallas se activaron hasta 6 días después de que ocurriera el temblor inicial, pero según los investigadores es una situación poco frecuente.

Por qué un terremoto fuerte puede activar fallas lejanas

El coautor del informe y profesor en ciencias de la tierra en Berkeley, Roland Bürgmann, sugirió que las ondas sísmicas podrían desencadenar una secuencia de movimientos más pequeños y, en ciertas ocasiones, contribuir a rupturas de mayor magnitud. Sin embargo, también explicó que se trata de una posibilidad excepcional y no es una regla que podría ayudar a predecir dónde podría ocurrir el próximo fenómeno sísmico.

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Es importante aclarar que la activación de fallas por sismos lejanos de gran magnitud no es lo mismo que las réplicas. Estas ocurren en zonas cercanas al terremoto inicial y forman parte del reajuste de la corteza luego de que suceda el temblor. Tanto las fallas como las rocas de la tierra deben readaptarse a los cambios de tensión generados por el movimiento.

JSM