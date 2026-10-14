Inundaciones por El Niño en el Litoral: crecen los ríos y cada vez hay más familias evacuadas

El noreste del país es en estas horas el escenario principal de la intensificación de El Niño. El agua entró en las casas y obligó a muchas familias a autoevacuarse en el Litoral argentino. Las crecidas de los ríos Uruguay y Paraná encendieron las alarmas en Entre Ríos y Corrientes, donde la persistencia de las lluvias obligó a activar operativos de emergencia, dado que se prevé que el fenómeno siga en ascenso.

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En varias zonas de esas provincias, el agua alcanzó la altura de la cintura y se metió en las viviendas, provocando las primeras autoevacuaciones y el retiro preventivo de cosas domésticas.

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Los reportes publicados entre el domingo y este miércoles de octubre estiman que más de 400 personas resultaron afectadas por las inundaciones en ambas provincias: hubo familias trasladadas por las autoridades y otras que dejaron sus casas por sus propios medios ante el avance del agua. Además de distintas situaciones generadas por el caos que provoca el fenómeno climático.

Inundaciones por El Niño: los sitios más comprometidos

Uno de los puntos más comprometidos es Concordia, donde el río Uruguay llegó a rondar los 12 metros frente al puerto local. La cota de alerta está establecida en 11 metros y la de evacuación, en 12,50. El agua podría seguir avanzando sobre nuevos sectores habitados, por lo que las autoridades permanencen en vigilancia.

La situación también es delicada en Paso de los Libres, Corrientes, donde la marca hidrométrica trepó a los 8,81 metros -superando la línea de evacuación fijada en 8,50 metros-, lo que demandó el traslado preventivo de distintas personas al centro de asistencia dispuesto en las instalaciones del Regimiento de Infantería de Monte 5.

La localidad correntina de Monte Caseros registró una crecida del río Uruguay que escaló a los 7,10 metros, generando el corte preventivo de arterias viales urbanas. Ante la posibilidad de que el nivel sobrepase la marca crítica de los ocho metros para evacuaciones masivas, cancelaron las actividades turísticas, quedó inhabilitada la navegación comercial y se suspendió el transporte fluvial hacia Bella Unión (Uruguay), en paralelo a cortes en el suministro eléctrico local.

Qué pasa en las Cataratas del Iguazú

En Misiones, las autoridades del Parque Nacional Iguazú informaron que el circuito Garganta del Diablo fue cerrado por el aumento del caudal del río Iguazú durante un día luego de que el caudal superara los 12.000 metros cúbicos por segundo. Desde ayer está abierto, aunque con restricciones.

En la misma provincia, la crecida provocó el desborde del agua y obligó a interrumpir el tránsito en el puente Piray Guazú, que une Puerto Piray con Eldorado, y en el puente Paranaí, que conecta El Alcázar con Caraguatay. Además, permanece cortada la denominada ex ruta nacional 12, debido al desborde de los arroyos.

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El panorama hídrico se ve agravado por los pronósticos meteorológicos de precipitaciones adicionales en el corto plazo, dentro de una tendencia estacional que prevé la persistencia del fenómeno climatológico hacia el verano, con diciembre proyectado como el período de mayor exigencia para los terraplenes y defensas.

Preparativos y cuidados ante una eventual inundación

Se recomienda vaciar muebles y guardar los objetos personales en cajas o bolsas para facilitar el traslado de las cosas durante una eventual evacuación. Es importante tener a mano la documentación, medicamentos, ropa y otros elementos esenciales para agilizar la salida de la vivienda si fuera necesario.

Además de seguir los pronósticos oficiales, se sugiere prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con discapacidad o problemas de salud, y evitar que permanezcan solas ante una posible evacuación.

En el caso de las mascotas, la indicación es trasladarlas junto con sus dueños si deben abandonar la vivienda. No deben quedar atados ni encerrados, ya que una suba rápida del agua puede ponerlos en peligro.

También se aconseja limpiar cunetas y desagües cercanos, retirar del exterior los objetos que puedan ser arrastrados por el agua y colocar productos tóxicos y pertenencias de valor en los sectores altos. Además, se recomienda preparar un bolso de emergencia con documentación, linterna, radio y otros elementos indispensables.

RM/LT