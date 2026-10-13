Una familia necesitó $1.632.000 para no ser pobre en septiembre, según el INDEC

Una familia necesitó $1.632.505 para no ser pobre y $738.690 para no caer en la indigencia, de acuerdo con los montos de canasta básica total (CBT) y canasta básica alimentaria (CBT) informados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Ambas canastas tuvieron un incremento mensual de 1,7%, ubicándose por debajo de la inflación de 1,9%. En lo que va del año, la CBT se incrementó 24,7%, mientras que la CBA lo hizo en 25,3%, en ambos casos superaron a la inflación acumulada, que marcó 23,6%.

Las variaciones interanuales fueron de 38,7% en la CBA y 40,0% en la CBT, las cuales quedaron por encima de la inflación interanual del 33,4%.

Caen las perspectivas de crecimiento de la economía y el mercado descuenta una recesión técnica

Julián Neufeld, Economista de la Fundación Libertad y Progres, opinó que los precios que más pesan en los hogares de menores ingresos "vienen subiendo por encima del índice general, y eso erosiona el poder de compra justamente en el segmento más expuesto".

Y añadió: "Observamos de cerca estos datos porque nos dan una intuición de lo que pueda suceder con la situación de la pobreza. Como los salarios ajustan por el IPC general (si es que las paritarias lo permiten) y los niveles de pobreza son establecidos por las canastas, una diferencia sustancial de la inflación entre ambas condiciona fuertemente los niveles de pobreza e indigencia".

Según el economista, "en el primer semestre de este año, con el shock inflacionario concentrando en carnes y combustibles, bienes de mucho peso en la canasta subieron por encima del nivel general, empujando por debajo de la línea de pobreza a muchas familias. Según el nowcast semestral (publicado mensualmente) de Martín González Rozada, la pobreza parecería haberse estabilizado en junio (dado que el último dato disponible es de agosto) y desde nuestra perspectiva podría empezar a bajar con la inflación estableciéndose por debajo del 2%.”

Cómo se calculan las canastas

La CBA se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente).

Además, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

Para determinar la CBT, se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. "La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia", señalan desde el INDEC.

La inflación de septiembre

La inflación de septiembre se ubicó en 1,9% mensual. Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula una suba de 23,6% en lo que va del año.

Con este resultado, la tendencia de la inflación continúa en un vaivén iniciado en julio (2,1%). A partir de ese mes se registraron aumentos y descensos en la tasa inflacionaria. El dato más bajo, en lo que va del año, sigue siendo el 1,7% obtenido en agosto; del otro lado se ubica marzo (3,4%).

A nivel de las categorías, el IPC Núcleo (1,7%) tuvo subas vinculadas a Comidas fuera del hogar y Productos farmacéuticos; en los Estacionales (2,9%) se registraron en Verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios Regulados (2,3%) en Gas, Electricidad y Gastos de prepagas.

LM