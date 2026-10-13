Jubilaciones, pensiones y AUH de ANSES: cuánto aumentarán tras el dato de inflación de septiembre

Tras conocerse el dato de inflación de septiembre, los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un nuevo aumento en noviembre. La actualización será del 1,93% y llevará la jubilación mínima a $444.158,45.

Para quienes perciben los haberes más bajos, el monto final dependerá también de la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000, que permanece congelado en ese valor desde marzo de 2024.

Si el Gobierno vuelve a otorgar el refuerzo completo, un jubilado que cobra la mínima percibirá $514.158,45 en noviembre. La continuidad del bono todavía requiere la correspondiente decisión del Poder Ejecutivo.

Una familia necesitó $1.632.000 para no ser pobre en septiembre, según el INDEC

El sistema vigente toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás para actualizar los haberes.

Cuánto cobrará un jubilado de la mínima con el bono

En septiembre, el haber mínimo había quedado en $435.748,51, al que se sumaron los $70.000 del refuerzo, para alcanzar un ingreso total de $505.748,51.

Para noviembre, los valores pasarán a ser:

- Jubilación mínima: $514.158,45 ($444.158,45 + bono de $70.000)

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $425.326,76 ($355.326,76 + Bono de $70.000)

- Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $380.910,92 ($310.910,92 + bono de $70.000)

- Pensión Madre de 7 hijos: $514.158 ($448.158,45 + bono de $70.000)

El haber máximo no recibe el bono, ya que el refuerzo está dirigido a jubilados y pensionados de menores ingresos.

La particularidad es que, mientras los haberes se actualizan mensualmente por inflación, el bono no se ajusta automáticamente. Por ese motivo, su peso dentro del ingreso total de los jubilados de la mínima se fue reduciendo a medida que aumentaron las prestaciones.

Asignaciones

- Asignación Universal por Hijo (AUH): $159.610

- AUH hijo con discapacidad: $519.793

- Asignación por Hijo: $79.815

- Asignación por Hijo con discapacidad: $259.863

Qué pasa con el bono de $70.000 en octubre

El bono constituye una parte relevante del ingreso de quienes cobran la jubilación mínima, pero su continuidad se define mes a mes.

En caso de mantenerse en $70.000, el haber mínimo más el refuerzo llegará a $505.662,86. Sin el bono, el jubilado de la mínima percibiría únicamente los $435.662,86 correspondientes al haber actualizado.

Además, como el adicional permanece congelado mientras el haber previsional aumenta por movilidad, el incremento efectivo del ingreso total de quienes cobran la mínima resulta inferior al porcentaje aplicado sobre la jubilación.

LM