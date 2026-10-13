El Litoral sigue en alerta por la llegada de El Niño: desbordes, inundaciones y evacuaciones

El avance del fenómeno climático El Niño provocó un violento desborde en las principales cuencas hídricas del Litoral argentino, generando inundaciones urbanas, calles cortadas y el despliegue de operativos de evacuación. La crecida de los ríos Paraná y Uruguay forzó el retiro de decenas de pobladores de sus viviendas en áreas vulnerables, mientras la región continúa en alerta.

Uno de los epicentros de la emergencia se sitúa en la ciudad correntina de Paso de los Libre, donde el río Uruguay alcanzaba los 9,28 metros de altura. La marca supera los 8,50 metros del umbral de evacuación fijado por las autoridades.

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En la localidad de Alvear, la acumulación del agua comenzó a anegar terrenos bajos, empujando a los habitantes a retirar sus pertenencias. La tendencia ascendente del caudal mantiene bajo vigilancia a los barrios costeros.

La provincia de Misiones experimentó un incrementó abrumador en los ríos del norte. En el río Iguazú, el volumen de agua de multiplicó por diez respecto de los valores habituales en cuestión de horas y el Parque Nacional Iguazú cerró sus puertas para salvaguardar la integridad de los turistas y los trabajadores.

La magnitud originado en el sur de Brasil obligó a una compleja gestión en la infraestructura. La central binacional Itaipú comenzó a operar al 100% de su capacidad, mientras que Yacyretá abrió sus 18 compuertas para derivar el excedente del caudal.

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El pico de la creciente que desciende desde la zona de Iguazú demorará entre 10 y 15 días en alcanzar la costa de Rosario. Este trayecto mantendrá bajo estricto monitoreo a las comunidades ribereñas de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.

En territorio entrerriano, poblaciones como Concordia, Colón y Concepción del Uruguay registraron desbordes puntuales. Las maniobras de contención técnica en el embalse de Salto Grande resultaron determinantes para amortiguar la violencia del río Uruguay.

A pesar de que el pronóstico indica breves días de estabilidad atmosférica, los especialistas prevén el retorno de precipitaciones fuertes durante la próxima semana. El ingreso de agua proveniente de cuencas brasileñas dificultará un descenso sostenido en los niveles fluviales.

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